एआई की रेस में भारत तीसरा सबसे मज़बूत दावेदार, पहले-दूसरे स्थान पर ये देश

एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI – Artificial Intelligence) तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में एआई समय के साथ और एडवांस हो रहा है और कई सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। एआई के बढ़ते इस्तेमाल से इसकी ग्लोबल रेस भी तेज़ हो रही है। एआई की इस रेस में भारत (India) भी एक मज़बूत दावेदार बनकर उभरा है। एआई की इस रेस में क्या है भारत की स्थिति? आइए जानते हैं।