इन देशों में नागरिकों के बंदूक रखने पर लगा है बैन, देखें पूरी लिस्ट

ऑस्ट्रेलिया (Australia) के सिडनी (Sydney) में बॉन्डी बीच (Bondi Beach) पर रविवार को हुए आतंकी हमले में 15 निर्दोष लोग मारे गए और करीब 43 घायल हो गए। इस हमले को नवीद अकरम और उसके पिता साजिद अकरम ने अंजाम दिया, जिन्होंने हनुक्का का जश्न मना रहे यहूदियों को निशाना बनाया। इस दौरान साजिद मारा गया और नवीद घायल हो गया, जिसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों आतंकियों का पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन से कनेक्शन भी सामने आया है। दुनियाभर में इस आतंकी हमले की निंदा हो रही है और इसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया में नागरिकों के बंदूक रखने के नियम में सख्ती लाने की ज़रूरत बताई जा रही है। अमेरिका में गन वॉयलेंस के मामले आए दिन ही सामने आते हैं। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहाँ नागरिकों के बंदूक रखने का कोई सख्त नियम नहीं है, लेकिन कई ऐसे भी देश हैं जहाँ नागरिक बंदूक नहीं रख सकते।