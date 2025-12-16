16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

विदेश

इस देश में हुई अहमदाबाद प्लेन क्रैश जैसी घटना, इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान बिल्डिंग से टकराया, 7 की मौत

मेक्सिको में एक निजी विमान हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। विमान इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एक बिल्डिंग से टकरा गया।

Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 16, 2025

plane crash

मेक्सिको में प्लेन क्रैश (फोटो- @fl360aero)

Mexico Plane Crash: मेक्सिको में भीषण विमान हादसा हुआ है। मेक्सिको के सैन माटेओ एटेंको में एक प्राइवेट जेट इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मेक्सिको स्टेट सिविल प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेटर एड्रियन हर्नांडेज घटना की पुष्टि की है।

हर्नांडेज ने कहा कि हादसा मेक्सिको सिटी से लगभग 50 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित सैन माटेआ एटेंको में हुआ। उन्होंने कहा कि निजी विमान ने मेक्सिको के प्रशांत तट पर अकापुल्को से उड़ान भरी थी। विमान में 8 यात्री और 2 क्रू सवार थे। कई घंटे बीत जाने के बाद 7 शव बरामद किए गए हैं।

इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहा था विमान

उन्होंने कहा कि विमान सैन माटेओ एटेन्को में इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान एक बिजनेस बिल्डिंग से टकरा गया। इससे विमान में आग लग गई। आनन-फानन में बिल्डिंग में मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। बिल्डिंग से करीब 130 लोगों को बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि हादसे की जांच की जा रही है।

जून में भी मेक्सिको में हुआ था प्लेन क्रैश

वहीं, इससे पहले जून में भी दक्षिणी मैक्सिको में ग्वाटेमाला की सीमा के पास एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें सवार दो पायलट समेत एक कृषि वैज्ञानिक की मौत हो गई थी। ग्वाटेमाला का यह विमान दक्षिणी मेक्सिको के तापाचुला के पास हादसे का शिकार हुआ था।

Updated on:

16 Dec 2025 07:43 am

Published on:

16 Dec 2025 07:36 am

