इस देश में हुई अहमदाबाद प्लेन क्रैश जैसी घटना, इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान बिल्डिंग से टकराया, 7 की मौत

मेक्सिको में प्लेन क्रैश (फोटो- @fl360aero)
Mexico Plane Crash: मेक्सिको में भीषण विमान हादसा हुआ है। मेक्सिको के सैन माटेओ एटेंको में एक प्राइवेट जेट इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मेक्सिको स्टेट सिविल प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेटर एड्रियन हर्नांडेज घटना की पुष्टि की है।
हर्नांडेज ने कहा कि हादसा मेक्सिको सिटी से लगभग 50 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित सैन माटेआ एटेंको में हुआ। उन्होंने कहा कि निजी विमान ने मेक्सिको के प्रशांत तट पर अकापुल्को से उड़ान भरी थी। विमान में 8 यात्री और 2 क्रू सवार थे। कई घंटे बीत जाने के बाद 7 शव बरामद किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि विमान सैन माटेओ एटेन्को में इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान एक बिजनेस बिल्डिंग से टकरा गया। इससे विमान में आग लग गई। आनन-फानन में बिल्डिंग में मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। बिल्डिंग से करीब 130 लोगों को बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि हादसे की जांच की जा रही है।
वहीं, इससे पहले जून में भी दक्षिणी मैक्सिको में ग्वाटेमाला की सीमा के पास एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें सवार दो पायलट समेत एक कृषि वैज्ञानिक की मौत हो गई थी। ग्वाटेमाला का यह विमान दक्षिणी मेक्सिको के तापाचुला के पास हादसे का शिकार हुआ था।
