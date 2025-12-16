इस देश में हुई अहमदाबाद प्लेन क्रैश जैसी घटना, इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान बिल्डिंग से टकराया, 7 की मौत

उन्होंने कहा कि विमान सैन माटेओ एटेन्को में इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान एक बिजनेस बिल्डिंग से टकरा गया। इससे विमान में आग लग गई। आनन-फानन में बिल्डिंग में मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। बिल्डिंग से करीब 130 लोगों को बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि हादसे की जांच की जा रही है।