अमेरिका में भारतीय महिला गिरफ्तार: ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के लिए गई थी, अब जेल में काटने पड़ रहे दिन

ICE Detains Indian Woman Long Beach: अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पिछले 30 सालों से अमेरिका में रह रही 60 वर्षीय भारतीय मूल की महिला, बबलजीत "बबली" कौर (Bubblejit Kaur News) को आव्रजन अधिकारियों (Immigration Officers) ने अचानक हिरासत में ले लिया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि उनकी गिरफ्तारी तब हुई है, जब वह अपने ग्रीन कार्ड (स्थायी निवास) की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अंतिम दौर के साक्षात्कार और बायोमेट्रिक स्कैन के लिए आव्रजन कार्यालय गई थीं।