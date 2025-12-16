Rob Reiner Death: बयान पर बवाल, डोनाल्ड ट्रंप को किसने कहा – घिनौना, घटिया और अहंकारी?

ट्रंप ने खोया आपा (ANI)
Donald Trump Rob Reiner controversy: माहौल जब गम का हो तो लोग दुश्मनी भी भूल जाते हैं। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद इसमें यकीन नहीं रखते। हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल की मौत की खबर ने जहां सभी को हिलाकर रख दिया। वहीं, ट्रंप इस मौके पर भी रॉब रेनर को निशाना बनाना नहीं भूले। उन्होंने दिवंगत फिल्म निर्देशक के बारे में बहुत कुछ ऐसा कहा, जिसकी उम्मीद एक राष्ट्रपति से तो बिल्कुल नहीं की जा सकती।
रॉब रेनर और उनकी पत्नी की मौत कैसे हुई, यह अभी भी पहेली बना हुआ है। पुलिस को उनके बेटे निक रेनर पर शक है और उसे फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। कहा जा रहा है कि निक ने नशे में अपने मत-पिता को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि, सच्चाई क्या है, यह पुलिस ही साफ करेगी। रॉब रेनर की मौत की खबर जब सामने आई तो हॉलीवुड शोक में डूब गया। सोशल मीडिया पर प्रशंसक उन्हें श्रद्धांजलि देने लगे। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप दिवंगत डायरेक्टर के बारे में कुछ ऐसा कह गए कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।
मेट्रो यूके की रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा - एक बेहद दुखद खबर आई है। रॉब रेनर और उनकी पत्नी अब हमारे बीच नहीं हैं। रॉब किसी जमाने में टैलेंटेड फिल्म निर्देशक और कॉमेडी स्टार थे। बाद में वह 'ट्रंप डेरेजमेंट सिंड्रोम' पीड़ित हो गए। नफरत और गुस्सा ही उनकी मौत की वजह है। बता दें कि 'ट्रंप डेरेजमेंट सिंड्रोम' एक टर्म है, जिसका इस्तेमाल ऐसे लोगों के खिलाफ किया जाता है जो डोनाल्ड ट्रंप के आलोचक हैं। रॉब रेनर, ट्रंप के आलोचक रहे हैं और कई मौकों पर उन्होंने ट्रंप को चुभने वाले बयान दिए थे।
रॉब रेनर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के मन में नाराजगी जायज हो सकती है, लेकिन उनकी मौत के बाद इस नाराजगी का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिल्म निर्देशक पर ट्रंप की टिप्पणी जैसे ही सामने आई, विरोध शुरू हो गया। फेमस म्यूज़िशियन जैक व्हाइट ने इसके लिए राष्ट्रपति की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने ट्रंप के खिलाफ बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है - ट्रंप एक घिनौने, घटिया और अहंकारी व्यक्ति हैं। एक कलाकार का ऐसा अपमान कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे ट्रंप और उनके समर्थकों पर शर्म आती है।
रॉब रेनर, ट्रंप के आलोचक थे। axios की रिपोर्ट के अनुसार, रॉब रेनर ने 2017 में दुबई में आयोजित फिल्म फेस्टिवल में डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति के तौर पर मानसिक रूप से अनफिट करार दिया था। उन्होंने कहा था कि ट्रंप नहीं जानते कि सरकार कैसे काम करती है और न ही उनकी इसमें कोई दिलचस्पी है। इसके अलावा भी उन्होंने कई मौकों पर ट्रंप पर निशाना साधा। जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए तो रॉब ने अमेरिका की जनता से ट्रंप प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील की थी।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग