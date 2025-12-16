Rob Reiner Death: बयान पर बवाल, डोनाल्ड ट्रंप को किसने कहा – घिनौना, घटिया और अहंकारी?

मेट्रो यूके की रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा - एक बेहद दुखद खबर आई है। रॉब रेनर और उनकी पत्नी अब हमारे बीच नहीं हैं। रॉब किसी जमाने में टैलेंटेड फिल्म निर्देशक और कॉमेडी स्टार थे। बाद में वह 'ट्रंप डेरेजमेंट सिंड्रोम' पीड़ित हो गए। नफरत और गुस्सा ही उनकी मौत की वजह है। बता दें कि 'ट्रंप डेरेजमेंट सिंड्रोम' एक टर्म है, जिसका इस्तेमाल ऐसे लोगों के खिलाफ किया जाता है जो डोनाल्ड ट्रंप के आलोचक हैं। रॉब रेनर, ट्रंप के आलोचक रहे हैं और कई मौकों पर उन्होंने ट्रंप को चुभने वाले बयान दिए थे।