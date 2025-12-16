बांग्लादेश मुक्ति संग्राम पर शेख हसीना ने दिया बयान, ‘1971 में हारी चुकी ताकतें फिर से….’

बांग्लादेश की पूर्व पीएम ने मोहम्मद युनूस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले करीब 17 महीनों से पूरे देश में अराजकता फैली हुई है और मुक्ति संग्राम को ही निशाना बनाया जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों पर शारीरिक हमले हो रहे हैं, राष्ट्रपिता के खिलाफ झूठा प्रचार किया जा रहा है और मुक्ति संग्राम की महानता को कमजोर दिखाने की कोशिश की जा रही है। मुक्ति संग्राम की पीढ़ी को सबसे खराब पीढ़ी कहा जा रहा है और सजायाफ्ता युद्ध अपराधियों को रिहा कर दिया गया है।