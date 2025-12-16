किन देशों में खाया जाता है सबसे ज़्यादा नॉनवेज? देखें टॉप 10 लिस्ट

दुनियाभर में नॉन-वेज फूड (Non-Veg Food) को बड़े शौक से खाया जाता है। इसे काफी पौष्टिक भी माना जाता है। हालांकि लोगों में 'नॉनवेज बनाम वेज फूड' बहस का विषय है, क्योंकि शाकाहारी लोग भोजन के लिए जानवरों को मारने के खिलाफ होते हैं। वीगन लोग तो इसके खिलाफ समय-समय पर विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। हालांकि इसके बावजूद दुनियाभर में नॉन-वेज फूड खाने वालों की कमी नहीं है। पर क्या आपको पता है कि किन देशों में नॉन-वेज फूड सबसे ज़्यादा खाया जाता है? आइए नज़र डालते हैं।