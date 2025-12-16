किन देशों में खाया जाता है सबसे ज़्यादा नॉनवेज? देखें टॉप 10 लिस्ट

16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

विदेश

किन देशों में खाया जाता है सबसे ज़्यादा नॉनवेज? देखें टॉप 10 लिस्ट

क्या आपको पता है कि किन देशों में सबसे ज़्यादा नॉन-वेज फूड खाया जाता है? आइए टॉप 10 लिस्ट पर नज़र डालते हैं।

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 16, 2025

Top-10 countries with highest rate of non-veg food consumption

Top-10 countries with highest rate of non-veg food consumption

दुनियाभर में नॉन-वेज फूड (Non-Veg Food) को बड़े शौक से खाया जाता है। इसे काफी पौष्टिक भी माना जाता है। हालांकि लोगों में 'नॉनवेज बनाम वेज फूड' बहस का विषय है, क्योंकि शाकाहारी लोग भोजन के लिए जानवरों को मारने के खिलाफ होते हैं। वीगन लोग तो इसके खिलाफ समय-समय पर विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। हालांकि इसके बावजूद दुनियाभर में नॉन-वेज फूड खाने वालों की कमी नहीं है। पर क्या आपको पता है कि किन देशों में नॉन-वेज फूड सबसे ज़्यादा खाया जाता है? आइए नज़र डालते हैं।

किन देशों में खाया जाता है सबसे ज़्यादा नॉनवेज?

आइए नज़र डालते हैं दुनिया के 10 उन देशों पर जहाँ सबसे ज़्यादा नॉन-वेज फूड खाया जाता है।

क्रमांकदेश का नामनॉन-वेज फूड खाने वाली आबादी (प्रतिशत में)
1.अमेरिका97%
2.ब्राज़ील96%
3.ऑस्ट्रेलिया95%
4.रूस94%
5.चीन93%
6.जापान92%
7.अर्जेंटीना91%
8.फ्रांस90%
9.जर्मनी89%
10.मैक्सिको88%
(खाद्य और कृषि संगठन के आंकड़ों के अनुसार वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट)

भारत में कितने लोग खाते हैं नॉन-वेज फूड?

खाद्य और कृषि संगठन के आंकड़ों के अनुसार वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक नॉन-वेज फूड खाने के मामले में भारत की रैंकिंग 16 है। भारत में करीब 81% लोग नॉन-वेज फूड खाते हैं।

