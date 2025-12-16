किन देशों में खाया जाता है सबसे ज़्यादा नॉनवेज? देखें टॉप 10 लिस्ट

Top-10 countries with highest rate of non-veg food consumption
दुनियाभर में नॉन-वेज फूड (Non-Veg Food) को बड़े शौक से खाया जाता है। इसे काफी पौष्टिक भी माना जाता है। हालांकि लोगों में 'नॉनवेज बनाम वेज फूड' बहस का विषय है, क्योंकि शाकाहारी लोग भोजन के लिए जानवरों को मारने के खिलाफ होते हैं। वीगन लोग तो इसके खिलाफ समय-समय पर विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। हालांकि इसके बावजूद दुनियाभर में नॉन-वेज फूड खाने वालों की कमी नहीं है। पर क्या आपको पता है कि किन देशों में नॉन-वेज फूड सबसे ज़्यादा खाया जाता है? आइए नज़र डालते हैं।
आइए नज़र डालते हैं दुनिया के 10 उन देशों पर जहाँ सबसे ज़्यादा नॉन-वेज फूड खाया जाता है।
|क्रमांक
|देश का नाम
|नॉन-वेज फूड खाने वाली आबादी (प्रतिशत में)
|1.
|अमेरिका
|97%
|2.
|ब्राज़ील
|96%
|3.
|ऑस्ट्रेलिया
|95%
|4.
|रूस
|94%
|5.
|चीन
|93%
|6.
|जापान
|92%
|7.
|अर्जेंटीना
|91%
|8.
|फ्रांस
|90%
|9.
|जर्मनी
|89%
|10.
|मैक्सिको
|88%
खाद्य और कृषि संगठन के आंकड़ों के अनुसार वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक नॉन-वेज फूड खाने के मामले में भारत की रैंकिंग 16 है। भारत में करीब 81% लोग नॉन-वेज फूड खाते हैं।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग