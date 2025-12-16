Africa में बजा गुजरात का डंका: पोरबंदर के ‘बापू’ से वडनगर के ‘मोदी’ तक… सत्याग्रह से शिखर सम्मेलन तक ऐसे बदले रिश्ते

India Africa Ties Transformation: इतिहास खुद को दोहराता नहीं, बल्कि नई ऊंचाइयों को छूता है। यह बात भारत और अफ्रीका के रिश्तों (India Africa Ties) पर बिल्कुल सटीक बैठती है। एक सदी पहले गुजरात के पोरबंदर से निकले मोहनदास करमचंद गांधी ने दक्षिण अफ्रीका (Gandhi Modi Africa) की धरती पर 'सत्याग्रह' का बिगुल फूंका था। कालांतर में भारत पहुंच कर उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन का बिगुल बजाया और महात्मा गांधी कहलाए। आज, 2025 में, गुजरात के ही वडनगर से निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया (PM Modi Ethiopia )में 'विकास और विश्वास' की नई कहानी (India Africa Ties Transformation) लिख रहे हैं।