16 दिसंबर 2025

मंगलवार

विदेश

कक्षा 9 के रूसी छात्र ने कक्षा 4 के मुस्लिम छात्र को उतारा मौत के घाट, लगातार किया चाकू से वार

रूस में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। कक्षा 9 के एक छात्र ने कक्षा 4 के एक छात्र की चाकू घोंपकर हत्या कर दी।

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 16, 2025

School attacker

School attacker (Photo - Breaking911 on social media)

दुनियाभर में अपराध के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आजकल छोटे-छोटे बच्चे भी अपराध करने से नहीं कतरा रहे। इसी तरह का एक मामला अब रूस में सामने आया है। रूस के मॉस्को क्षेत्र में ओदिंत्सोवो जिले के गोर्की-2 इलाके में उस्पेंस्काया सेकेंडरी स्कूल में एक बच्चे ने आज, मंगलवार, 16 दिसंबर को ऐसा कांड कर दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। स्कूल में कक्षा 9 के एक छात्र ने कक्षा 4 के छात्र को मौत के घाट उतार दिया।

लगातार किया चाकू से वार

कक्षा 9 का छात्र एक 15 वर्षीय रूसी बच्चा था और कक्षा 4 का 10 वर्षीय छात्र एक ताजिक मुस्लिम बच्चा था। हत्यारे ने स्कूल में घुसकर पहले सिक्योरिटी गार्ड पर पेपर स्प्रे छिड़का और चाकू से हमला किया। इसके बाद वह स्कूल परिसर में घुसा और उसने कक्षा 4 के बच्चे पर चाकू से लगातार वार किया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

अन्य बच्चों पर भी किया हमला

बताया जा रहा है कि कक्षा 9 के छात्र ने 3 अन्य बच्चों पर भी चाकू से हमला किया, जिससे वो घायल हो गए। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। हालांकि उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

पुलिस ने किया गिरफ्तार

बच्चों पर चाकू से हमला करने के बाद हमलावर ने एक क्लासरूम में खुद को बंद कर एक छात्र को बंधक बना लिया। मौके की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। स्कूल से अन्य बच्चों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि हमलावर उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित था।

