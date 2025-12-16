कक्षा 9 के रूसी छात्र ने कक्षा 4 के मुस्लिम छात्र को उतारा मौत के घाट, लगातार किया चाकू से वार

दुनियाभर में अपराध के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आजकल छोटे-छोटे बच्चे भी अपराध करने से नहीं कतरा रहे। इसी तरह का एक मामला अब रूस में सामने आया है। रूस के मॉस्को क्षेत्र में ओदिंत्सोवो जिले के गोर्की-2 इलाके में उस्पेंस्काया सेकेंडरी स्कूल में एक बच्चे ने आज, मंगलवार, 16 दिसंबर को ऐसा कांड कर दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। स्कूल में कक्षा 9 के एक छात्र ने कक्षा 4 के छात्र को मौत के घाट उतार दिया।