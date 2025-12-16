बांग्लादेशी नेता हसनत अब्दुल्ला की गीदड़भभकी, कहा – “भारत के 7 राज्यों को कर देंगे अलग”

Bangladeshi leader Hasnat Abdullah threatens India (Photo - Patrika Graphics)
भारत-पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध (India-Pakistan War) में भारत की जीत के बाद बांग्लादेश (Bangladesh) बना था। 16 दिसंबर को इसी अवसर को 'विजय दिवस' (Vijay Diwas) के रूप में मनाया जाता है। एक समय भारत और बांग्लादेश के बीच काफी मज़बूत संबंध थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। पिछले साल बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बाद विरोध के चलते शेख हसीना (Sheikh Hasina) को पीएम पद और देश छोड़कर 5 अगस्त को भारत आना पड़ा था। तभी से वह भारत सरकार की शरण में रह रही हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद मुहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) के नेतृत्व में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का गठन हुआ। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुए अत्याचार और भारत सरकार की तरफ से शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए इनकार करने से दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। इसी बीच अब एक बांग्लादेशी नेता ने भारत को गीदड़भभकी दी है।
बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बाद उभरे नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के नेता हसनत अब्दुल्लाह (Hasnat Abdullah) ने भारत को धमकी दी है। सोमवार को ढाका में एक रैली में अब्दुल्ला ने कहा कि अगर भारत ने बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश की, तो भारत के '7 सिस्टर्स' राज्यों को अलग कर देंगे।
'7 सिस्टर्स' राज्य नॉर्थईस्ट के 7 राज्यों को कहा जाता है। उनके नाम इस प्रकार हैं।
|क्रमांक
|राज्य का नाम
|1.
|असम
|2.
|अरुणाचल प्रदेश
|3.
|मणिपुर
|4.
|मेघालय
|5.
|मिजोरम
|6.
|नागालैंड
|7.
|त्रिपुरा
ढाका के सेंट्रल शहीद मीनार में इंकलाब मंच पर आयोजित रैली में अब्दुल्ला ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए। अब्दुल्ला ने कहा कि बांग्लादेश में अराजकता पैदा करने, चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करने और उस्मान हादी पर हमले में शामिल लोगों को समर्थन देने में भारत की भूमिका है।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी भारत पर इस बात का आरोप लगा रही है कि देश में अगले साल होने वाले चुनाव में भारत दखलअंदाज़ी कर सकता है। इस मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया, "भारत ने बांग्लादेश में शांतिपूर्ण वातावरण में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनाव कराने के अपने रुख को लगातार दोहराया है। भारत ने कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल बांग्लादेश के मित्रवत लोगों के हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया है। भारत उम्मीद करता है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शांतिपूर्ण चुनाव कराने सहित आंतरिक कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी।"
