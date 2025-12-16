बांग्लादेशी नेता हसनत अब्दुल्ला की गीदड़भभकी, कहा – “भारत के 7 राज्यों को कर देंगे अलग”

भारत-पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध (India-Pakistan War) में भारत की जीत के बाद बांग्लादेश (Bangladesh) बना था। 16 दिसंबर को इसी अवसर को 'विजय दिवस' (Vijay Diwas) के रूप में मनाया जाता है। एक समय भारत और बांग्लादेश के बीच काफी मज़बूत संबंध थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। पिछले साल बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बाद विरोध के चलते शेख हसीना (Sheikh Hasina) को पीएम पद और देश छोड़कर 5 अगस्त को भारत आना पड़ा था। तभी से वह भारत सरकार की शरण में रह रही हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद मुहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) के नेतृत्व में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का गठन हुआ। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुए अत्याचार और भारत सरकार की तरफ से शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए इनकार करने से दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। इसी बीच अब एक बांग्लादेशी नेता ने भारत को गीदड़भभकी दी है।