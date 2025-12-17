Winter Tourism: कश्मीर में बर्फबारी और सरिस्का में साइबेरियन बर्ड बुला रही हैं आपको! कम खर्च में ऐसे प्लान करें ट्रिप!

विंटर सीजन में कम बजट में सैर सपाटे का आनंद लें। (फोटो: AI Generated)
Cheap Winter Vacation Packages India: इन दिनों सर्दियां अपने शबाब पर हैं और घूमने का मूड बना रहे सैलानियों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप क्रिसमस और न्यू ईयर पर घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन बजट को लेकर चिंतित हैं, तो ठहरिए! स्टेट टूरिज्म बोर्ड्स, IRCTC और ट्रैवल ट्रेंड्स के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार 'बजट ट्रैवल' का शानदार मौका है। आप कम खर्च में भी सैर-सपाटे का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। कश्मीर की वादियों में गिरती बर्फ हो या राजस्थान के सरिस्का में सात समंदर पार से आए परिंदे— भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहां आप कम बजट में शानदार छुट्टियां मना सकते हैं।
उत्तर भारत की कड़कड़ाती ठंड में राजस्थान के वाइल्डलाइफ डेस्टिनेशन पर्यटकों के लिए हॉटस्पॉट बने हुए हैं।
सरिस्का और भरतपुर: कश्मीर और नॉर्थ इंडिया को क्रॉस कर साइबेरियन पक्षी अब सरिस्का और भरतपुर (केवलादेव) पहुंच रहे हैं। सरिस्का अब सिर्फ बाघों के लिए नहीं, बल्कि इन विदेशी मेहमानों के लिए भी गुलजार हो रहा है।
सवाई माधोपुर और जयपुर: रणथंभोर के अलावा जयपुर का नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और झालाना सफारी (लेपर्ड साइटिंग) पर्यटकों की पहली पसंद बने हुए हैं।
मध्य प्रदेश: कान्हा और शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में जंगल सफारी का रोमांच कम बजट में उपलब्ध है।
पहाड़ों का बुलावा: कश्मीर और हिमाचल (बजट फ्रेंडली) अगर आपको लगता है कि कश्मीर जाना महंगा है, तो ट्रैवल एजेंट्स के नए पैकेज आपको चौंका देंगे।
कश्मीर में बर्फबारी (Snowfall) ने नज़ारा जन्नत जैसा कर दिया है। अच्छी बात यह है कि विंटर सीजन में भी वहां बजट होटल्स और होम-स्टे के विकल्प मौजूद हैं। जो लोग टूरिज्म का जुनून रखते हैं, उनके लिए सर्दी कोई बाधा नहीं, बल्कि कम खर्च में घूमने का अवसर है।
किफायती हिमाचल पैकेज: 10-12 हजार में ट्रिप कुल्लू-मनाली और शिमला के लिए एक नया 'बजट फॉर्मूला' ट्रेंड में है।
रूट: दिल्ली से चंडीगढ़ तक ट्रेन/वंदे भारत, और वहां से 'बाय रोड' (By Road) हिमाचल प्रदेश।
खर्च: अगर स्मार्ट प्लानिंग करें, तो 6 दिन का टूर (2 जगहें) अनुमानित मात्र 10 से 12 हजार रुपये (प्रति व्यक्ति/शेयरिंग) में संभव है।
नई दिल्ली से जम्मू/कटरा तक वंदे भारत एक्सप्रेस ने कश्मीर की राह आसान कर दी है। जो लोग कम समय में कश्मीर पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए यह बेहतरीन विकल्प है। वहीं, बजट ट्रैवलर्स रात की ट्रेनों से सफर कर सुबह वादियों का नजारा कर सकते हैं।
राजस्थान टूरिज्म के अनुसार, अभी जैसलमेर (गोल्डन सिटी) और उदयपुर (झीलों की नगरी) में पर्यटक खूब आ रहे हैं। यहां के हेरिटेज होटल्स और डेजर्ट कैंप्स में ऑफबीट लोकेशंस पर अच्छे डिस्काउंट मिल रहे हैं।
अगर आप दिसंबर की भीड़ से बचना चाहते हैं, तो जनवरी से अप्रेल के बीच केरल घूमने का प्लान बनाएं। ट्रैवल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इन महीनों के दौरान केरल न सिर्फ शांत रहता है, बल्कि फ्लाइट्स और होटल्स के दाम भी बहुत कम होते हैं।
