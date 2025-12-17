Winter Tourism: कश्मीर में बर्फबारी और सरिस्का में साइबेरियन बर्ड बुला रही हैं आपको! कम खर्च में ऐसे प्लान करें ट्रिप!

Cheap Winter Vacation Packages India: इन दिनों सर्दियां अपने शबाब पर हैं और घूमने का मूड बना रहे सैलानियों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप क्रिसमस और न्यू ईयर पर घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन बजट को लेकर चिंतित हैं, तो ठहरिए! स्टेट टूरिज्म बोर्ड्स, IRCTC और ट्रैवल ट्रेंड्स के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार 'बजट ट्रैवल' का शानदार मौका है। आप कम खर्च में भी सैर-सपाटे का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। कश्मीर की वादियों में गिरती बर्फ हो या राजस्थान के सरिस्का में सात समंदर पार से आए परिंदे— भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहां आप कम बजट में शानदार छुट्टियां मना सकते हैं।