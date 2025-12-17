यह है दुनिया का सबसे महंगा मांस, जानिए किस जानवर का और कितनी है कीमत

दुनियाभर में मांसाहारी (Non-Vegetarian) लोगों की संख्या शाकाहारी (Vegetarian) लोगों से काफी ज़्यादा होती है। अलग-अलग सर्वे के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में करीब 80% लोग मांस (Meat / Non-Veg) का सेवन करते हैं। भारत में भी करीब 81% लोग मांस खाते हैं। मांस भी कई तरह का होता है और दुनियाभर में इसके कई प्रकार होते हैं। दुनिया में एक ऐसा भी मांस है जिसे सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाते हैं। पढ़कर मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि इसकी क्या वजह है? दरअसल यह मांस इतना महंगा है कि कीमत सुनकर ही लोगों के होश उड़ जाते हैं।