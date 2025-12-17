17 दिसंबर 2025,

विदेश

बाबा वेंगा की खतरनाक भविष्यवाणी, स्मार्टफोन यूज़र्स की बढ़ी टेंशन

Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की स्मार्टफोन यूज़र्स के लिए एक खतरनाक भविष्यवाणी सामने आई है। इस भविष्यवाणी से लोगों की टेंशन बढ़ गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 17, 2025

Baba Vanga prediction about smartphone users

Baba Vanga prediction about smartphone users

बाबा वेंगा (Baba Vanga) को उनकी खतरनाक और डरावनी भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है। अब तक उनकी कई भविष्यवाणियाँ सच साबित हो चुकी हैं। इसी वजह से जब भी उनकी कोई भविष्यवाणी सामने आती हैं, तो लोग डर जाते हैं। समय-समय पर बाबा वेंगा की भविष्यवाणियाँ सामने आती रहती है। बाबा वेंगा ने स्मार्टफोन यूज़र्स के लिए भी एक भविष्यवाणी की थी, जिससे लोगों की टेंशन बढ़ गई है।

बाबा वेंगा की स्मार्टफोन यूज़र्स के लिए खतरनाक भविष्यवाणी

बाबा वेंगा ने स्मार्टफोन के बारे में भविष्यवाणी की थी कि 2022 तक इंसान स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ की स्क्रीन के आगे काफी समय बिताने लगेंगे, जो समय के साथ बढ़ती ही चली जाएगी और आगे जाकर इंसान के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बुरी साबित होगी। बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणी सच साबित हुई और आज के इस दौर में स्मार्टफोन का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है और साथ ही इसके यूज़र्स भी। लोगों को स्मार्टफोन की लत लग चुकी है। स्मार्टफोन की लत से लोगों को दिल से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है और साथ ही उनकी आँखें भी कमज़ोर होती हैं। वहीं मानसिक रूप से भी उन्हें तनाव, अकेलापन, नींद की समस्या, आपसी संबंधों में दरार जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी से स्मार्टफोन यूज़र्स की टेंशन बढ़ गई है।

पहले भी सच हो चुकी हैं बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियाँ

पहले भी बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियाँ सच हो चुकी हैं। इनमें सोवियत संघ का पतन-विघटन, अमेरिका में हुआ 9/11 आतंकी हमला, चीन का विकास, आतंकवाद में इजाफा, टेक्नोलॉजी का विकास, 2025 में म्यांमार में आया भूकंप, 2025 में जंग शामिल हैं। गौरतलब है कि इस साल अब तक भारत-पाकिस्तान, पाकिस्तान-अफगानिस्तान, इज़रायल-ईरान और थाईलैंड-कंबोडिया के बीच जंग देखी जा चुकी हैं। पाकिस्तान-अफगानिस्तान और थाईलैंड-कंबोडिया के बीच तो स्थिति अभी भी गंभीर है और समय-समय पर इन देशों में बॉर्डर पर झड़पें होती रहती हैं।

महिला थीं बाबा वेंगा

बाबा वेंगा एक महिला थीं, जिसकी जानकारी कई लोगों को नहीं है। उनका असली नाम वेंजेलिया पांडेवा गुश्टेरोवा (Vangeliya Pandeva Gushterova) था और उनका जन्म 3 अक्टूबर, 1911 को उस्मानी साम्राज्य (Ottoman Empire) में हुआ था। 12 साल की उम्र में ही बाबा वेंगा की आँखों की रोशनी चली गई थी। 11 अगस्त, 1996 को 84 साल की उम्र में बुल्गारिया (Bulgaria) में उनका निधन हो गया था।

Donald Trump

विदेश

