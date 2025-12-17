बाबा वेंगा की खतरनाक भविष्यवाणी, स्मार्टफोन यूज़र्स की बढ़ी टेंशन

बाबा वेंगा ने स्मार्टफोन के बारे में भविष्यवाणी की थी कि 2022 तक इंसान स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ की स्क्रीन के आगे काफी समय बिताने लगेंगे, जो समय के साथ बढ़ती ही चली जाएगी और आगे जाकर इंसान के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बुरी साबित होगी। बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणी सच साबित हुई और आज के इस दौर में स्मार्टफोन का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है और साथ ही इसके यूज़र्स भी। लोगों को स्मार्टफोन की लत लग चुकी है। स्मार्टफोन की लत से लोगों को दिल से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है और साथ ही उनकी आँखें भी कमज़ोर होती हैं। वहीं मानसिक रूप से भी उन्हें तनाव, अकेलापन, नींद की समस्या, आपसी संबंधों में दरार जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी से स्मार्टफोन यूज़र्स की टेंशन बढ़ गई है।