इस्लामवाद है दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा, ट्रंप की करीबी का बड़ा बयान

Sydney Beach Attack: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करीबी तुलसी गबार्ड ने इस्लामवाद को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। क्या कहा तुलसी ने? आइए जानते हैं।

2 min read
भारत

Tanay Mishra

Dec 17, 2025

Tulsi Gabbard with Donald Trump

Tulsi Gabbard with Donald Trump (Photo - Bloomberg)

ऑस्ट्रेलिया (Australia) के सिडनी (Sydney) में बॉन्डी बीच (Bondi Beach) पर नवीद अकरम और उसके पिता साजिद अकरम ने रविवार को आतंकी हमले को अंजाम देते हुए हनुक्का का जश्न मना रहे यहूदियों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। इस आतंकी हमले में 15 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी और करीब 43 घायल हो गए। हमले के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में साजिद मारा गया और नवीद को अहमद अल अहमद नाम के एक शख्स ने दबोचते हुए और लोगों की जान लेने से रोक लिया। बाद में पुलिस ने नवीद को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) समेत दुनियाभर के कई नेताओं ने इस आतंकी हमले की निंदा की है। अब ट्रंप की एक करीबी ने इस मामले पर बयान देते हुए एक बड़ी बात कह दी है।

इस्लामवाद है दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा

ट्रंप की करीबी और अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड (Tulsi Gabbard) ने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए लिखा, "ऑस्ट्रेलिया में हनुक्का का जश्न मना रहे लोगों पर हुआ दुखद इस्लामी आतंकी हमला किसी के लिए भी हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। यह ऑस्ट्रेलिया में बड़ी संख्या में कट्टर इस्लामी लोगों के आने का सीधा परिणाम है। उनका मकसद सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का इस्लामीकरण नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का इस्लामीकरण है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। इस्लामवाद यूके और पूरी दुनिया की आज़ादी, सुरक्षा और खुशहाली के लिए सबसे बड़ा खतरा है और कट्टर इस्लामी लोग भी।"

अमेरिका के लिए अभी नहीं हुई बहुत देर

तुलसी ने आगे लिखा, "शायद यूरोप के लिए बहुत देर हो चुकी है और शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। हालांकि अमेरिका के लिए अभी बहुत देर नहीं हुई है। लेकिन जल्द ही हो जाएगी। शुक्र है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने हमारी बॉर्डर को सुरक्षित करने और जाने-माने और संदिग्ध आतंकियों को देश से निकालने और बड़े पैमाने पर बिना जांच-पड़ताल के होने वाले माइग्रेशन, जो अमेरिकियों को खतरे में डालता है, को रोकने को प्राथमिकता दी है।"

आतंकियों का इस्लामिक स्टेट से कनेक्शन

बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले को अंजाम देने वाला साजिद भारत (India) से पाकिस्तान (Pakistan) जाकर बस गया था और फिर ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने चला गया था। वहीं नवीद का जन्म हुआ था। दोनों कट्टर इस्लामी थे। जांच में दोनों का इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन से कनेक्शन भी सामने आया है।

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

17 Dec 2025 11:15 am

Published on:

17 Dec 2025 11:10 am

Hindi News / World / इस्लामवाद है दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा, ट्रंप की करीबी का बड़ा बयान

