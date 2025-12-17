इस्लामवाद है दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा, ट्रंप की करीबी का बड़ा बयान

ऑस्ट्रेलिया (Australia) के सिडनी (Sydney) में बॉन्डी बीच (Bondi Beach) पर नवीद अकरम और उसके पिता साजिद अकरम ने रविवार को आतंकी हमले को अंजाम देते हुए हनुक्का का जश्न मना रहे यहूदियों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। इस आतंकी हमले में 15 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी और करीब 43 घायल हो गए। हमले के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में साजिद मारा गया और नवीद को अहमद अल अहमद नाम के एक शख्स ने दबोचते हुए और लोगों की जान लेने से रोक लिया। बाद में पुलिस ने नवीद को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) समेत दुनियाभर के कई नेताओं ने इस आतंकी हमले की निंदा की है। अब ट्रंप की एक करीबी ने इस मामले पर बयान देते हुए एक बड़ी बात कह दी है।