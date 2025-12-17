Vladimir Putin का ऐसा खौफ, UK अपने नागरिकों से पूछ रहा – क्या आप जंग लड़ेंगे?

मिरर यूके की रिपोर्ट के अनुसार, एयर चीफ मार्शल का कहना है कि वह देश को धोखे में नहीं रखना चाहते। लोगों को पता होना चाहिए कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से ब्रिटेन को खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि रूस के हम पर सीधा हमला बोलने की संभावना कम है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता। यह संभावना धीरे-धीरे बढ़ रही है। उन्होंने इसे अपने करियर की सबसे खतरनाक स्थिति करार दिया है। वहीं, पुतिन के बढ़ते खौफ के बीच यूके मीडिया ने लोगों से यह जानना भी शुरू कर दिया है कि क्या वह देश के लिए युद्ध लड़ेंगे?