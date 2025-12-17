शरारत की कीमत 52 लाख: बच्चे ने तोड़ दिया Gold Crown, अब पैरेंट्स करेंगे नुकसान की भरपाई!

चीन के एक म्यूजियम में बच्चे ने गोल्ड क्राउन तोड़ दिया है। (PC: AI)
Beijing museum gold crown accident: बच्चों की शरारतें कभी-कभी पैरेंट्स की जेब पर भी भारी पड़ती हैं। चीन में रहने वाले एक परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बीजिंग के एक्स म्यूजियम में एक बच्चे ने गलती से गोल्ड क्राउन तोड़ दिया, जिसकी कीमत लाखों में है। अब यह कीमत उसके माता-पिता से वसूली जा सकती है।
मेट्रो यूके की रिपोर्ट के अनुसार, करीब 2 किलोग्राम का सोने का क्राउन कांच के डिस्प्ले में रखा था। एक बच्चा अचानक वहां पहुंचा और क्राउन को छूने की कोशिश करने लगा। इस कोशिश में क्राउन नीचे गिरकर टूट गया। यह गोल्ड क्राउन ब्यूटी इन्फ्लुएंसर झांग काई (Beauty influencer Zhang Kaiyi) का है। काई के आर्टिस्ट पति ने उन्हें शादी से एक दिन पहले यह गिफ्ट किया था। शुद्ध सोने से निर्मित क्राउन की कीमत 42,420 पाउंड है। भारतीय करेंसी के हिसाब से देखें तो यह 51,29,867.57 रुपए होती है।
अब इस नुकसान की भरपाई बच्चे के माता-पिता की जेब से की जा सकती है। हालांकि, म्यूजियम में रखे क्राउन का बीमा था, लेकिन इन्फ्लुएंसर का कहना है कि इसकी वैल्यू केवल सोने के वजन के आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती। वह नुकसान के सही आकलन के लिए ऑनलाइन सलाह ले रही हैं। अपने दूसरे पोस्ट में उन्होंने यह संकेत भी दिए हैं कि नुकसान की भरपाई वह शायद बच्चे के परिवार से न करें। जो भी हो फिलहाल तो बच्चे की हरकत से उसके पैरेंट्स की जान आफत में पड़ गई है।
उधर, यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि डिस्प्ले का कांच इतना कमजोर कैसे था कि बच्चे के हाथ लगाते ही गिर गया? इसके अलावा, क्या डिस्प्ले पर Do Not Touch का बोर्ड लगा था? लोगों का कहना है कि क्राउन की कीमत को ध्यान में रखते हुए उसे अधिक सुरक्षित डिस्प्ले में रखना चाहिए था। म्यूजियम के प्रवक्ता ने भी यह स्वीकारा है कि डिस्प्ले ग्लास ज्यादा मजबूत नहीं था। यह घटना फिलहाल बीजिंग में चर्चा का विषय बनी हुई है।
वैसे, कलाकृतियों को नुकसान की यह कोई पहली घटना नहीं है। 2025 में कई ऐसे मामले सामने आए हैं। जून में इटली के शहर वेरोना में स्थित आर्ट गैलरी Palazzo Maffei में एक कपल की हरकत से हंगामा मच गया था। इस कपल पर ‘Van Gogh’s chair’ को तोड़ने का आरोप लगा। फोटो के चक्कर में कपल इस कुर्सी पर बैठ गया, जिससे वह टूट गई। इसी तरह, फ्लोरेंस की आर्ट गैलरी Uffizi Gallery में टूरिस्ट ने मीम बनाने की सनक में 300 साल पुरानी पेंटिंग फाड़ दी थी।
