ट्रंप का व्यक्तित्व शराबी जैसा, चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स का बड़ा दावा

इंटरव्यू के दौरान ट्रंप का व्यक्तित्व शराबी जैसा बताने की वजह से विल्स की जमकर आलोचना हो रही है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी चीफ ऑफ स्टाफ का बचाव किया है। ट्रंप ने कहा, "मैंने खुद कई बार कहा है कि अगर मुझे शराब पीने की आदत होती, तो मैं अच्छा शराबी बनता। मैंने अपने बारे में यह बात कई बार कही है। मेरा व्यक्तित्व ऐसा है कि लगता है कि मुझे शराब की लत है। विल्स एक कमाल की महिला हैं और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मैंने जो सुना है, उसके अनुसार उनके इंटरव्यू में कही गई बातों को गलत तथ्यों के साथ पेश किया गया है जिससे लोगों को गुमराह किया जा सके।"