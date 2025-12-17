17 दिसंबर 2025,

बुधवार

विदेश

ट्रंप का व्यक्तित्व शराबी जैसा, चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स का बड़ा दावा

Susie Wiles' Claim About Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उनकी चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स ने एक बड़ा दावा किया है। क्या कहा विल्स ने? आइए जानते हैं।

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 17, 2025

Donald Trump and Susie Wiles

Donald Trump and Susie Wiles (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की करीबी और चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स (Susie Wiles) ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है। विल्स का यह इंटरव्यू सामने आते ही खलबली मच गई है। ऐसे में मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि विल्स ने अपने इंटरव्यू में ऐसा क्या कह दिया जिसने खलबली मचा दी है? दरअसल इस इंटरव्यू में ट्रंप के बारे में विल्स ने एक ऐसा दावा किया है जो चर्चा का विषय बन गया है।

ट्रंप का व्यक्तित्व शराबी जैसा

अपने इंटरव्यू में विल्स ने दावा किया है कि ट्रंप का व्यक्तित्व शराबी जैसा है। हालांकि ट्रंप शराब नहीं पीते और यह बात विल्स ने भी दोहराई। विल्स के अनुसार ट्रंप का व्यक्तित्व उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो वह नहीं कर सकते। शराब पीने के बाद लोगों को भी ऐसा ही लगता है और इसी वजह से विल्स ने ट्रंप के व्यक्तित्व को शराबी जैसा बताया।

ट्रंप क्यों नहीं पीते शराब?

ट्रंप के बड़े भाई फ्रेड ट्रंप जूनियर (Fred Trump Jr.) की मौत शराब की वजह से हुई थी। इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति शराब नहीं पीते। वह डाइट कोक पीना पसंद करते हैं और इसके लिए उन्होंने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अपनी टेबल पर एक रेड बटन भी लगाया हुआ है। इसे दबाने पर व्हाइट हाउस का एक स्टाफ मेंबर उनके लिए डाइट कोक लेकर आ जाता है।

ट्रंप ने किया विल्स का बचाव

इंटरव्यू के दौरान ट्रंप का व्यक्तित्व शराबी जैसा बताने की वजह से विल्स की जमकर आलोचना हो रही है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी चीफ ऑफ स्टाफ का बचाव किया है। ट्रंप ने कहा, "मैंने खुद कई बार कहा है कि अगर मुझे शराब पीने की आदत होती, तो मैं अच्छा शराबी बनता। मैंने अपने बारे में यह बात कई बार कही है। मेरा व्यक्तित्व ऐसा है कि लगता है कि मुझे शराब की लत है। विल्स एक कमाल की महिला हैं और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मैंने जो सुना है, उसके अनुसार उनके इंटरव्यू में कही गई बातों को गलत तथ्यों के साथ पेश किया गया है जिससे लोगों को गुमराह किया जा सके।"

