मेक्सिको के पार्लियामेंट में क्यों हुई जमकर मारमारी? एक दूसरे के बाल खींचने लगे सांसद

मेक्सिको के संसद में बहस के दौरान सांसदों ने जमकर बवाल काटा। (फोटो- X/@Erika_Velasco)
मेक्सिको के संसद में बहस के दौरान सांसदों ने जमकर बवाल काटा। सभी एक-दूसरे को धक्का देते और बाल खींचते हुए नजर आए।
इसका वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें महिला सांसद एक पोडियम पर अपनी जगह बनाने के लिए धक्का-मुक्की करती दिख रही हैं।
वीडियो में यह साफ देखा जा रहा है कि महिलाओं की बहस चिल्लाने से धक्का-मुक्की और आखिर में एक-दूसरे के बाल खींचने तक पहुंच जाती है, जबकि दूसरे सांसद बीच-बचाव करने की कोशिश करते हैं।
यह बवाल मेक्सिको सिटी की ट्रांसपेरेंसी ओवरसाइट एजेंसी में सुधारों पर बहस के दौरान हुआ। राइट-विंग नेशनल एक्शन पार्टी के सदस्य लेफ्ट-विंग मोरेनो पार्टी के काम का विरोध कर रहे थे, जो कंट्रोलिंग पावर है।
नेशनल एक्शन पार्टी के प्रतिनिधि पोडियम पर अपनी जगह पर डटे हुए थे, जबकि मोरेनो पार्टी के सदस्यों ने उन्हें हटाने की कोशिश की, जिससे हाथापाई हो गई। घटना के बाद दोनों पार्टियों ने हिंसा की निंदा की, लेकिन इसे शुरू करने के लिए अपने विरोधियों को दोषी ठहराया।
नेशनल एक्शन पार्टी के सहयोगी एंड्रेस अताडे के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि वह शांति से किसी को छुए बिना पोडियम पर गए थे, लेकिन विरोधी दल के सदस्यों ने हाथापाई शुरू कर दी।
एक अन्य लॉमेकर डेनिएला अल्वारेज ने कहा- यह न सिर्फ अश्लील है, न सिर्फ आक्रामक है, बल्कि यह दुख की बात है कि यह इस शहर के लिए मेजोरिटी गवर्निंग पार्टी है।
विपक्षी दलों की महिला सांसदों ने सत्ताधारी दल पर संसदीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। वे पोडियम पर चढ़ गईं और कार्यवाही रोकने की कोशिश की। सत्ताधारी दल के प्रवक्ता ने विपक्ष पर तर्कों के बजाय हिंसा का सहारा लेने का आरोप लगाया।
यह घटना सीधे प्रसारण में दिखाई गई, जिससे पूरे देश में हंगामा मच गया। संसद के अध्यक्ष ने एक बयान जारी कर कहा कि इस तरह की घटनाएं अस्वीकार्य हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि, मेक्सिको के संसद में सांसदों के बीच हाथापाई की यह घटना पहली बार नहीं है। इससे पहले, अगस्त 2025 में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के मुद्दे पर सांसदों के बीच झड़प हुई। इस घटना में विपक्षी नेता अलेजांद्रो मोरेनो और सत्ताधारी दल के सीनेट अध्यक्ष गेरार्डो फर्नांडीज नोरोना के बीच हाथापाई हुई।
