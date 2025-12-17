मेक्सिको के पार्लियामेंट में क्यों हुई जमकर मारमारी? एक दूसरे के बाल खींचने लगे सांसद

हालांकि, मेक्सिको के संसद में सांसदों के बीच हाथापाई की यह घटना पहली बार नहीं है। इससे पहले, अगस्त 2025 में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के मुद्दे पर सांसदों के बीच झड़प हुई। इस घटना में विपक्षी नेता अलेजांद्रो मोरेनो और सत्ताधारी दल के सीनेट अध्यक्ष गेरार्डो फर्नांडीज नोरोना के बीच हाथापाई हुई।