इन 7 देशों के नागरिक नहीं जा सकेंगे अमेरिका, ट्रंप ने लगाया बैन

अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के दूसरे कार्यकाल को एक साल पूरा होने वाला है और इस दौरान वह पूरी तरह से एक्टिव मोड में नज़र आए हैं। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान अब तक कई सख्त फैसले लिए हैं। ट्रंप के कुछ फैसलों का अमेरिका समेत दुनियाभर में विरोध भी हुआ, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। अब ट्रंप ने 7 देशों के विषय में एक और बड़ा फैसला लिया है और मंगलवार को इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए।