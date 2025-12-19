Russia War News: ऑयल टैंकरों में रूसी जासूस, Putin के इस प्लान ने यूरोप में मचाई दहशत

यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने भी बताया है कि हाल के दिनों में दूसरे देशों में रजिस्टर्ड कुछ ऐसे जहाजों के बारे में बात चला है, जिनके पोर्ट छोड़ने से पहले ही अतिरिक्त क्रू मेम्बर देखे गए। रूस बेहद चालाकी से ऑयल टैंकरों में अपने जासूस भेज रहा है। चालक दल के अधिकांश सदस्य दूसरे देशों के होते हैं, जिनके बीच में एक-दो रूसी रखे जाते हैं। सीएनएन ने अपनी पड़ताल में पाया है कि मोरन सिक्योरिटी नामक सीक्रेट रूसी कंपनी के जरिए इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। जहाजों पर सवार लोगों में कुछ किराए के सैनिक भी हैं, जो पहले रूस के वैगनर ग्रुप के लिए काम कर चुके हैं। इसलिए यह यूरोप के लिए खतरनाक स्थिति हो सकती है।