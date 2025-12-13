पुतिन के ‘सताए’ Shehbaz पर इमरान की पूर्व पत्नी का हमला, Jemima Goldsmith ने एलन मस्क को याद दिलाया वादा

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा मीटिंग के लिए 40 मिनट इंतजार कराए जाने को लेकर शहबाज शरीफ की वैसे ही फजीहत हो रही है। बताया जा रहा है कि इंतजार से थकने के बाद शरीफ ने पुतिन और तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयिप एर्दोगन की बंद कमरे वाली मीटिंग में बिना अनुमति घुसने की कोशिश की। ऐसे में जेमिमा गोल्डस्मिथ के आरोपों ने शहबाज शरीफ की और किरकिरी करा दी है। जेमिमा ने एक तरह से यह दर्शाने का प्रयास किया है कि शहबाज शरीफ सच्चाई को दुनिया से छिपाना चाहते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X उनका साथ दे रहा है। मालूम हो कि इमरान और जेमिमा का 2024 में तलाक हो गया था। अब वह अपने दोनों बच्चों के साथ लंदन में रहती हैं।