पुतिन के ‘सताए’ Shehbaz पर इमरान की पूर्व पत्नी का हमला, Jemima Goldsmith ने एलन मस्क को याद दिलाया वादा

Jemima Goldsmith appeals to Elon Musk: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फिर सवालों के घेरे में हैं। इमरान खान की पूर्व पत्नी ने सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट की रीच घटाए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने एलन मस्क से इस मुद्दे पर ध्यान देने की गुहार लगाई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 13, 2025

Jemima Goldsmith and Shehbaz Sharif

इमरान खान की पूर्व पत्नी ने एलन मस्क से गुहार लगाई है। (PC: X/Shehbaz Sharif)

Shehbaz Sharif government controversy: इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ (Jemima Goldsmith) ने एलन मस्क (Elon Musk) से गुहार लगाई है। जेमिमा का कहना है कि इमरान से जुड़े पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेल में इमरान खान के साथ हुए दुर्व्यवहार से जुड़ी खबरों को X पर जानबूझकर दबाया जा रहा है। बता दें कि इमरान खान को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफी हंगामा मचा हुआ है। परिवार उनकी हत्या की आशंका भी जता चुका है।

ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रहे पोस्ट

जेमिमा गोल्डस्मिथ ने एलन मस्क कहा है कि प्लेटफॉर्म पर उनके अकाउंट की विज़िबिलिटी कम कर दी गई है, जिसकी वजह से उनके पोस्ट अधिक लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। अपने पोस्ट में जेमिमा ने लिखा है, मेरे दोनों बच्चों को उनके पिता से मिलने से रोका जा रहा है। इमरान 22 महीने से गैर-कानूनी तरीके से जेल में हैं। ऐसे में केवल X ही एकमात्र जगह है जहां वह दुनिया को इमरान के साथ हो रहे अन्याय के बारे में बता सकती हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसके बावजूद पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके पोस्ट की रीच लगभग ज़ीरो कर दी गई है।

फ्री स्पीच के वादे का क्या हुआ?

इमरान की पूर्व पत्नी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक एलन मस्क से कहा कि आपने फ्री स्पीच का वादा किया था, न ही ऐसी स्पीच जिसे कोई न सुन सके। जेमिमा गोल्डस्मिथ के इस पोस्ट से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) सरकार एक बार फिर कठघरे में आ गई है। आमतौर पर यह माना जाता है कि सोशल मीडिया पर किसी अकाउंट की रीच कम करवाने के पीछे सरकारी दबाब काम करता है। पाकिस्तान यह कतई नहीं चाहेगा कि इमरान से जुड़ी खबरें अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बनें। इसलिए संभव है कि शहबाज शरीफ सरकार के इशारे पर ऐसा हो रहा हो।

कठघरे में Shehbaz Sharif

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा मीटिंग के लिए 40 मिनट इंतजार कराए जाने को लेकर शहबाज शरीफ की वैसे ही फजीहत हो रही है। बताया जा रहा है कि इंतजार से थकने के बाद शरीफ ने पुतिन और तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयिप एर्दोगन की बंद कमरे वाली मीटिंग में बिना अनुमति घुसने की कोशिश की। ऐसे में जेमिमा गोल्डस्मिथ के आरोपों ने शहबाज शरीफ की और किरकिरी करा दी है। जेमिमा ने एक तरह से यह दर्शाने का प्रयास किया है कि शहबाज शरीफ सच्चाई को दुनिया से छिपाना चाहते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X उनका साथ दे रहा है। मालूम हो कि इमरान और जेमिमा का 2024 में तलाक हो गया था। अब वह अपने दोनों बच्चों के साथ लंदन में रहती हैं।

Russia Ukraine war

पाकिस्तान की खबरें

13 Dec 2025 09:04 am

13 Dec 2025 08:59 am

Hindi News / World / पुतिन के 'सताए' Shehbaz पर इमरान की पूर्व पत्नी का हमला, Jemima Goldsmith ने एलन मस्क को याद दिलाया वादा

