पुतिन के ‘सताए’ Shehbaz पर इमरान की पूर्व पत्नी का हमला, Jemima Goldsmith ने एलन मस्क को याद दिलाया वादा

इमरान खान की पूर्व पत्नी ने एलन मस्क से गुहार लगाई है। (PC: X/Shehbaz Sharif)
Shehbaz Sharif government controversy: इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ (Jemima Goldsmith) ने एलन मस्क (Elon Musk) से गुहार लगाई है। जेमिमा का कहना है कि इमरान से जुड़े पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेल में इमरान खान के साथ हुए दुर्व्यवहार से जुड़ी खबरों को X पर जानबूझकर दबाया जा रहा है। बता दें कि इमरान खान को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफी हंगामा मचा हुआ है। परिवार उनकी हत्या की आशंका भी जता चुका है।
जेमिमा गोल्डस्मिथ ने एलन मस्क कहा है कि प्लेटफॉर्म पर उनके अकाउंट की विज़िबिलिटी कम कर दी गई है, जिसकी वजह से उनके पोस्ट अधिक लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। अपने पोस्ट में जेमिमा ने लिखा है, मेरे दोनों बच्चों को उनके पिता से मिलने से रोका जा रहा है। इमरान 22 महीने से गैर-कानूनी तरीके से जेल में हैं। ऐसे में केवल X ही एकमात्र जगह है जहां वह दुनिया को इमरान के साथ हो रहे अन्याय के बारे में बता सकती हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसके बावजूद पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके पोस्ट की रीच लगभग ज़ीरो कर दी गई है।
इमरान की पूर्व पत्नी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक एलन मस्क से कहा कि आपने फ्री स्पीच का वादा किया था, न ही ऐसी स्पीच जिसे कोई न सुन सके। जेमिमा गोल्डस्मिथ के इस पोस्ट से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) सरकार एक बार फिर कठघरे में आ गई है। आमतौर पर यह माना जाता है कि सोशल मीडिया पर किसी अकाउंट की रीच कम करवाने के पीछे सरकारी दबाब काम करता है। पाकिस्तान यह कतई नहीं चाहेगा कि इमरान से जुड़ी खबरें अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बनें। इसलिए संभव है कि शहबाज शरीफ सरकार के इशारे पर ऐसा हो रहा हो।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा मीटिंग के लिए 40 मिनट इंतजार कराए जाने को लेकर शहबाज शरीफ की वैसे ही फजीहत हो रही है। बताया जा रहा है कि इंतजार से थकने के बाद शरीफ ने पुतिन और तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयिप एर्दोगन की बंद कमरे वाली मीटिंग में बिना अनुमति घुसने की कोशिश की। ऐसे में जेमिमा गोल्डस्मिथ के आरोपों ने शहबाज शरीफ की और किरकिरी करा दी है। जेमिमा ने एक तरह से यह दर्शाने का प्रयास किया है कि शहबाज शरीफ सच्चाई को दुनिया से छिपाना चाहते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X उनका साथ दे रहा है। मालूम हो कि इमरान और जेमिमा का 2024 में तलाक हो गया था। अब वह अपने दोनों बच्चों के साथ लंदन में रहती हैं।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग