गाज़ा में युद्ध के बाद सर्दी में बायरन तूफान का कहर, 16 लोगों की हुई मौत

Storm Byron in Gaza (Photo - Washington Post)
लंबे समय तक इज़रायल-हमास युद्ध (Israel-Hamas War) की मार झेलने वाले गाज़ा (Gaza) में युद्धविराम की वजह से हालात सुधरने शुरू हुए ही थे कि अब गाज़ावासियों के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। गाज़ा में अब सर्दी के मौसम में बायरन तूफान (Storm Byron) ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इस तूफान ने मिडिल ईस्ट में तेज हवाओं, भारी बारिश और तापमान में गिरावट के बीच गाज़ा में दस्तक दी।
गाज़ा सिविल डिफेंस ने जानकारी दी कि गाज़ा में पिछले 24 घंटे में बायरन तूफान के कहर की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने बायरन तूफान की वजह से बढ़ी ठंड के कारण दम तोड़ा।
पहले युद्ध में तबाह हुए गाज़ा को अब मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। गाज़ा में बायरन तूफान की वजह से भारी बारिश हो रही है जिससे कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। इस वजह से विस्थापितों के अस्थायी शिविर कीचड़ भरे दलदल में बदल गए। कई इलाकों में पानी भरने से टेंट खराब हो गए। कई पुराने घर भी बाढ़ की चपेट में आ गए।
गाज़ा में बाढ़ की वजह से कई लोग लापता हो गए हैं। खराब मौसम की वजह से उन्हें ढूंढने में परेशानी हो रही है। ऐसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
युद्ध की वजह से पहले से ही मानवीय संकट झेल रहे गाज़ा में अब स्थिति और गंभीर हो गई है। राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाने से भोजन, दवाएं, टेंट, कंबल जैसी चीज़ों की कमी हो गई है। इससे गाज़ावासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
