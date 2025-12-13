गाज़ा में युद्ध के बाद सर्दी में बायरन तूफान का कहर, 16 लोगों की हुई मौत

लंबे समय तक इज़रायल-हमास युद्ध (Israel-Hamas War) की मार झेलने वाले गाज़ा (Gaza) में युद्धविराम की वजह से हालात सुधरने शुरू हुए ही थे कि अब गाज़ावासियों के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। गाज़ा में अब सर्दी के मौसम में बायरन तूफान (Storm Byron) ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इस तूफान ने मिडिल ईस्ट में तेज हवाओं, भारी बारिश और तापमान में गिरावट के बीच गाज़ा में दस्तक दी।