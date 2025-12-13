13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

गाज़ा में युद्ध के बाद सर्दी में बायरन तूफान का कहर, 16 लोगों की हुई मौत

युद्ध के बाद अब गाज़ा के लिए सर्दी में बायरन तूफान परेशानी की वजह बन चुका है। इस वजह से 16 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 13, 2025

Storm Byron in Gaza

Storm Byron in Gaza (Photo - Washington Post)

लंबे समय तक इज़रायल-हमास युद्ध (Israel-Hamas War) की मार झेलने वाले गाज़ा (Gaza) में युद्धविराम की वजह से हालात सुधरने शुरू हुए ही थे कि अब गाज़ावासियों के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। गाज़ा में अब सर्दी के मौसम में बायरन तूफान (Storm Byron) ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इस तूफान ने मिडिल ईस्ट में तेज हवाओं, भारी बारिश और तापमान में गिरावट के बीच गाज़ा में दस्तक दी।

16 लोगों की हुई मौत

गाज़ा सिविल डिफेंस ने जानकारी दी कि गाज़ा में पिछले 24 घंटे में बायरन तूफान के कहर की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने बायरन तूफान की वजह से बढ़ी ठंड के कारण दम तोड़ा।

भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही

पहले युद्ध में तबाह हुए गाज़ा को अब मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। गाज़ा में बायरन तूफान की वजह से भारी बारिश हो रही है जिससे कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। इस वजह से विस्थापितों के अस्थायी शिविर कीचड़ भरे दलदल में बदल गए। कई इलाकों में पानी भरने से टेंट खराब हो गए। कई पुराने घर भी बाढ़ की चपेट में आ गए।

कई लोग लापता

गाज़ा में बाढ़ की वजह से कई लोग लापता हो गए हैं। खराब मौसम की वजह से उन्हें ढूंढने में परेशानी हो रही है। ऐसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

मानवीय संकट और गहराया

युद्ध की वजह से पहले से ही मानवीय संकट झेल रहे गाज़ा में अब स्थिति और गंभीर हो गई है। राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाने से भोजन, दवाएं, टेंट, कंबल जैसी चीज़ों की कमी हो गई है। इससे गाज़ावासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

13 Dec 2025 11:23 am

Hindi News / World / गाज़ा में युद्ध के बाद सर्दी में बायरन तूफान का कहर, 16 लोगों की हुई मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

एप्सटीन के साथ सामने आईं ताजा तस्वीरों पर ट्रंप ने दिया जवाब, कहा- कोई बड़ी बात नहीं है, उसे सभी जानते थे

Donald Trump And Jeffrey Epstein
विदेश

‘आपकी बेटी आपसे नफरत करती है एलन’, इतना सुनते ही तमतमा उठे मस्क, कहा- ‘वो मेरा बेटा है और उसे…

Elon Musk Apple AI app lawsuit
विदेश

Putin बोले, कोई सुन नहीं पाया, एक छोटी सी चीज से हार गए रूसी राष्ट्रपति!

Vladimir Putin microphone issue
विदेश

इमरान खान मामले में यूएन की दखल, मानवाधिकार विशेषज्ञ ने जेल की स्थिति में सुधार की दी चेतावनी

Pakistan Ex Prime Minister Imran Khan
विदेश

H-1B वीजा की फीस बढ़ाने पर अमेरिका के 20 राज्यों ने ट्रंप पर ठोका मुकदमा, कहा- दूसरे देश से लोग नहीं आएंगे तो…

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.