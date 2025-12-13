‘आपकी बेटी आपसे नफरत करती है एलन’, इतना सुनते ही तमतमा उठे मस्क, कहा- ‘वो मेरा बेटा है और उसे…

दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क। (फोटो- ANI)
दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क ने अपनी अलग रह रही ट्रांसजेंडर बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर फिर गुस्सा जाहिर किया है। मस्क ने अपनी बेटी को बेटा के रूप में सदर्भित किया है। इसके साथ, यह भी कहा है कि वह खतरनाक मानसिक बीमारी का शिकार है। जो बुरे वोक माइंड वायरस की वजह से हुआ है।
कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजॉम के बयान पर मस्क ने अपना गुस्सा दिखाया है। दरअसल, न्यूजॉम ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि हमें अफसोस है कि आपकी बेटी आपसे नफरत करती है एलन। हम और ज्यादा ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं।
इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मस्क ने कहा कि मुझे लगता है कि आप मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरे बेटे जेवियर की बात कर रहे हैं, जिसे एक दुखद मानसिक बीमारी है, जो उस बुरे वोक माइंड वायरस की वजह से हुई है।
मस्क ने आगे कहा- मैं जेवियर से बहुत प्यार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह ठीक हो जाएगा। मेरी बेटियां एज्योर, एक्सा और अर्काडिया हैं। वे सच में मुझसे बहुत प्यार करती हैं।
मस्क पहले भी कई बार अपनी ट्रांस बेटी विवियन विल्सन की बीमारी के बारे में खुलकर जिक्र कर चुके है। उन्होंने बार-बार उनके प्रति नाराजगी भी जाहिर की है।
टेस्ला के सीईओ ने पहले विल्सन पर कट्टर सोच अपनाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था- विल्सन समाजवाद से आगे बढ़कर पूरी तरह कम्युनिस्ट बन गई है। वह सोचती है कि कोई भी अमीर बुरा होता है।
उधर, मस्क के पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। एक यूजर ने कहा- बच्चे तो बाहर हैं। गैविन न्यूजॉम की टीम ने जो किया वह शर्मनाक था। मुझे अफसोस है कि आपको ऐसी स्थिति में डाल दिया गया, जहां एलन आपको अपने बच्चे का बचाव करना पड़ा। एक अन्य यूजर ने कहा- एलन, आप अपनी बेटी का सपोर्ट क्यों नहीं करते?
बता दें कि एलन मस्क और उनकी बेटी विवियन विल्सन के बीच इन दिनों रिश्ते ठीक नहीं हैं। विवियन का पहले जेवियर अलेक्जेंडर मस्क नाम था। उन्होंने 2022 में ट्रांसजेंडर होने की घोषणा की। इसके बाद अपना नाम बदलकर विवियन जेना विल्सन कर लिया।
इतना ही नहीं विल्सन ने अपने पिता एलन मस्क से दूरी बना भी ली है और सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना की। विवियन ने आरोप लगाया है कि एलन मस्क ने उन्हें लड़कों की तरह रहने के लिए मजबूर किया और उनके ट्रांसजेंडर होने को स्वीकार नहीं किया।
