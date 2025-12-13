13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘आपकी बेटी आपसे नफरत करती है एलन’, इतना सुनते ही तमतमा उठे मस्क, कहा- ‘वो मेरा बेटा है और उसे…

एलन मस्क ने अपनी ट्रांसजेंडर बेटी विवियन विल्सन के बारे में सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया है। मस्क ने उन्हें "बेटा" कहा और कहा कि वह खतरनाक मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 13, 2025

Elon Musk Apple AI app lawsuit

दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क। (फोटो- ANI)

दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क ने अपनी अलग रह रही ट्रांसजेंडर बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर फिर गुस्सा जाहिर किया है। मस्क ने अपनी बेटी को बेटा के रूप में सदर्भित किया है। इसके साथ, यह भी कहा है कि वह खतरनाक मानसिक बीमारी का शिकार है। जो बुरे वोक माइंड वायरस की वजह से हुआ है।

कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजॉम के बयान पर मस्क ने अपना गुस्सा दिखाया है। दरअसल, न्यूजॉम ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि हमें अफसोस है कि आपकी बेटी आपसे नफरत करती है एलन। हम और ज्यादा ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं।

वह बेटी नहीं मेरा बेटा है- मस्क

इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मस्क ने कहा कि मुझे लगता है कि आप मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरे बेटे जेवियर की बात कर रहे हैं, जिसे एक दुखद मानसिक बीमारी है, जो उस बुरे वोक माइंड वायरस की वजह से हुई है।

मस्क ने आगे कहा- मैं जेवियर से बहुत प्यार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह ठीक हो जाएगा। मेरी बेटियां एज्योर, एक्सा और अर्काडिया हैं। वे सच में मुझसे बहुत प्यार करती हैं।

कई बार अपनी बेटी से नाराज से हुए हैं ट्रंप

मस्क पहले भी कई बार अपनी ट्रांस बेटी विवियन विल्सन की बीमारी के बारे में खुलकर जिक्र कर चुके है। उन्होंने बार-बार उनके प्रति नाराजगी भी जाहिर की है।

टेस्ला के सीईओ ने पहले विल्सन पर कट्टर सोच अपनाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था- विल्सन समाजवाद से आगे बढ़कर पूरी तरह कम्युनिस्ट बन गई है। वह सोचती है कि कोई भी अमीर बुरा होता है।

मस्क के पोस्ट को लेकर यूजर्स ने क्या कहा?

उधर, मस्क के पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। एक यूजर ने कहा- बच्चे तो बाहर हैं। गैविन न्यूजॉम की टीम ने जो किया वह शर्मनाक था। मुझे अफसोस है कि आपको ऐसी स्थिति में डाल दिया गया, जहां एलन आपको अपने बच्चे का बचाव करना पड़ा। एक अन्य यूजर ने कहा- एलन, आप अपनी बेटी का सपोर्ट क्यों नहीं करते?

मस्क और विल्सन के बीच विवाद

बता दें कि एलन मस्क और उनकी बेटी विवियन विल्सन के बीच इन दिनों रिश्ते ठीक नहीं हैं। विवियन का पहले जेवियर अलेक्जेंडर मस्क नाम था। उन्होंने 2022 में ट्रांसजेंडर होने की घोषणा की। इसके बाद अपना नाम बदलकर विवियन जेना विल्सन कर लिया।

इतना ही नहीं विल्सन ने अपने पिता एलन मस्क से दूरी बना भी ली है और सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना की। विवियन ने आरोप लगाया है कि एलन मस्क ने उन्हें लड़कों की तरह रहने के लिए मजबूर किया और उनके ट्रांसजेंडर होने को स्वीकार नहीं किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Elon Musk

Published on:

13 Dec 2025 11:27 am

Hindi News / World / ‘आपकी बेटी आपसे नफरत करती है एलन’, इतना सुनते ही तमतमा उठे मस्क, कहा- ‘वो मेरा बेटा है और उसे…

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

एप्सटीन के साथ सामने आईं ताजा तस्वीरों पर ट्रंप ने दिया जवाब, कहा- कोई बड़ी बात नहीं है, उसे सभी जानते थे

Donald Trump And Jeffrey Epstein
विदेश

गाज़ा में युद्ध के बाद सर्दी में बायरन तूफान का कहर, 16 लोगों की हुई मौत

Storm Byron in Gaza
विदेश

Putin बोले, कोई सुन नहीं पाया, एक छोटी सी चीज से हार गए रूसी राष्ट्रपति!

Vladimir Putin microphone issue
विदेश

इमरान खान मामले में यूएन की दखल, मानवाधिकार विशेषज्ञ ने जेल की स्थिति में सुधार की दी चेतावनी

Pakistan Ex Prime Minister Imran Khan
विदेश

H-1B वीजा की फीस बढ़ाने पर अमेरिका के 20 राज्यों ने ट्रंप पर ठोका मुकदमा, कहा- दूसरे देश से लोग नहीं आएंगे तो…

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.