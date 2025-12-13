इमरान खान मामले में यूएन की दखल, मानवाधिकार विशेषज्ञ ने जेल की स्थिति में सुधार की दी चेतावनी

यूएन एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि, पाकिस्तान सरकार को बिना किसी देरी के इमरान की एकांत कैद को खत्म कर देना चाहिए। एडवर्ड्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि, लंबे समय तक अकेले रहने से इमरान को गंभीर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। बता दें कि, 72 वर्षीय इमरान 26 सितंबर 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। फिलहाल इमरान के खिलाफ कई मामलों में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इमरान की पार्टी के लोगों का कहना है कि ये मामले राजनीति से प्रेरित हैं। पाकिस्तान सरकार और सेना इमरान के समर्थकों के इन दावों को झूठा बताती है।