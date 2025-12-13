इमरान खान मामले में यूएन की दखल, मानवाधिकार विशेषज्ञ ने जेल की स्थिति में सुधार की दी चेतावनी

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फोटो- एएनआई)
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में दी जा रही यातनाएं अब एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गई है। हाल ही में पाकिस्तान में इस बात को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ था। अब इस मामले में यूएन की दखल भी सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञ ने पाकिस्तान सरकार को तुरंत पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल की स्थितियों को सुधारने की चेतावनी दी है। यूएन विशेषज्ञ ने कहा है कि जेल में इमरान के साथ किया जा रहा बर्ताव यातना या अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक सज़ा के बराबर हो सकता है।
पाकिस्तान में पहले ही इमरान की स्थिति को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। हाल ही में इमरान के परिवार और समर्थकों ने इस मुद्दे को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन किया था। यह मामला देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि इसने देश को दो हिस्सों में बांट दिया, जिसके चलते पाकिस्तान की राजनीति में भारी उथल-पुथल मच गई। इसी बीच अब शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र की टॉर्चर (यातना) पर विशेष दूत ऐलिस जिल एडवर्ड्स ने एक बयान दिया है। एडवर्ड्स ने अपने बयान में पाकिस्तान सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इमरान की हिरासत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों की पालना करती हो।
एडवर्ड्स ने कहा, उन्हें भरोसेमंद जानकारी मिली है कि इमरान को लंबे समय से एकांत कारावास में रखा जा रहा है। इस दौरान उन्हें दिन में 23 घंटे तक अपने सेल में अकेले रहना पड़ता है और बाहरी दुनिया से उनका संपर्क बिल्कुल सीमित कर दिया गया है। उनकी सेल को भी लगातार कैमरों की निगरानी में रखा जाता है। एडवर्ड्स ने आगे कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ऐसा करना प्रतिबंधित है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को 15 दिन से ज़्यादा समय तक अकेले रखना मानसिक यातना माना जा सकता है।
यूएन एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि, पाकिस्तान सरकार को बिना किसी देरी के इमरान की एकांत कैद को खत्म कर देना चाहिए। एडवर्ड्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि, लंबे समय तक अकेले रहने से इमरान को गंभीर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। बता दें कि, 72 वर्षीय इमरान 26 सितंबर 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। फिलहाल इमरान के खिलाफ कई मामलों में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इमरान की पार्टी के लोगों का कहना है कि ये मामले राजनीति से प्रेरित हैं। पाकिस्तान सरकार और सेना इमरान के समर्थकों के इन दावों को झूठा बताती है।
