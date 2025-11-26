Patrika LogoSwitch to English

विदेश

पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की जेल में मौत की उड़ी खबर, सवाल करने पर बहनों को पुलिस ने पीटा

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की अफ़वाहों के बीच, उनकी बहनों ने 21 दिनों से मुलाकात न करने दिए जाने और सवाल करने पर पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने का दावा करते हुए पंजाब प्रांत के आईजी से शिकायत की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 26, 2025

Former Pakistan PM Imran Khan

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फोटो- एएनआई)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में मौत की अफ़वाहें इन दिनों तेजी से फैल रही हैं। इन अफ़वाहों के बीच, इमरान खान की तीनों बहनें और पार्टी के लोग रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे है। बहनों का दावा है कि उन्हें पिछले 21 दिनों से उनके भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा, और इस बारे में सवाल करने पर पुलिस ने उनके साथ मारपीट तक की है। इसी को लेकर पूर्व पीएम की बहनों ने पंजाब प्रांत के आईजी को शिकायत कर अपने भाई से मुलाकात की अनुमति मांगी है।

अदियाला जेल के बाहर पुलिस ने पीटा

पिछले सप्ताह भी इमरान की बहनों और समर्थकों ने इस जेल के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस ने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की। इमरान की बहनों, नूरीन खान, अलीमा खान और उज़्मा खान ने पुलिस पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि जब वे और इमरान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के लोग पिछले सप्ताह अदियाला जेल के बाहर इकट्ठा होकर इमरान से मिलने की मांग कर रहे थे तब पुलिस ने उन लोगों के साथ मारपीट की। बता दें कि, अल-कादिर ट्रस्ट के कथित भ्रष्टाचार मामले में सजा काट रहे इमरान 2023 से इस जेल में बंद हैं।

इमरान स्वस्थ है तो मिलने क्यों नहीं देते

इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए इमरान की बहन नौरीन नियाज़ी ने पंजाब के आईजी डॉ. उस्मान अनवर को शिकायत दी थी। उन्होंने शिकायत में कहा कि, यह हमला पुलिस द्वारा पूर्वनियोजित था और उन्होंने बिना किसी उकसावे के हम लोगों के साथ मारपीट की। इमरान की बहनों का आरोप है कि उन्हें और पार्टी के लोगों को पिछले तीन हफ्ते से इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने इसे लेकर सरकार पर आरोप लगाया है और सवाल किया है कि अगर इमरान स्वस्थ हैं तो उनसे किसी को मिलने पर रोक क्यों लगाई जा रही हैं।

बालों से पकड़कर ज़मीन पर पटका, सड़क पर घसीटा

नौरीन ने कहा, हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। हमने न कोई सड़कें जाम की न लोगों की आवाजाही रोकी। इसके बावजूद बिना किसी चेतावनी के पुलिस ने हम पर हमला कर दिया। उन्होंने आगे कहा, 71 साल की उम्र में, मुझे मेरे बालों से पकड़कर ज़मीन पर ज़ोर से पटक दिया गया, और फिर सड़क पर घसीटा गया, जिसके चलते मुझे काफी गहरी चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन में शामिल अन्य महिलाओं को भी पुलिस ने थप्पड़ मारे और सड़क पर घसीटा। नौरीन ने आईजी से इस मामले पर तुरंत और सख्त कार्रवाई करने की अपील की है।

पीटीआई ने शेयर किया था वीडियो

पीटीआई पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से इस प्रदर्शन के वीडियो शेयर किए थे। इसमें देखा जा सकता है कि पुलिस ने जब हमला किया तो सभी कार्यकर्ता और अन्य दो बहनें नौरीन के चारों ओर जमा हो जाती है। वीडियो में नौरीन काफी डरी और घबराई हुई नजर आ रही हैं। वहीं डॉन के हवाले से मिली खबर के अनुसार, कोर्ट से निकलते समय इमरान की बहन अलीमा खान को हिरासत में ले लिया गया है।

Updated on:

26 Nov 2025 06:13 pm

Published on:

26 Nov 2025 05:22 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की जेल में मौत की उड़ी खबर, सवाल करने पर बहनों को पुलिस ने पीटा

