पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की जेल में मौत की उड़ी खबर, सवाल करने पर बहनों को पुलिस ने पीटा

पिछले सप्ताह भी इमरान की बहनों और समर्थकों ने इस जेल के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस ने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की। इमरान की बहनों, नूरीन खान, अलीमा खान और उज़्मा खान ने पुलिस पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि जब वे और इमरान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के लोग पिछले सप्ताह अदियाला जेल के बाहर इकट्ठा होकर इमरान से मिलने की मांग कर रहे थे तब पुलिस ने उन लोगों के साथ मारपीट की। बता दें कि, अल-कादिर ट्रस्ट के कथित भ्रष्टाचार मामले में सजा काट रहे इमरान 2023 से इस जेल में बंद हैं।