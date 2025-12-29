29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ऐसा गांव, जहां रहते हैं मात्र 20 लोग, इस वजह से 30 सालों तक नहीं गूंजी थी किरकारी, बच्ची ने लिया जन्म तो…

इटली के पगलियारा देई मारसी गांव में 30 साल बाद एक बच्ची का जन्म हुआ है। यह गांव माउंट गिरिफाल्को की ढलानों पर बसा है, जहां मात्र 20 लोग रहते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 29, 2025

Celestial baby names list, Galaxy names for kids

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो सोर्स- Freepik)

दुनिया में एक ऐसा भी गांव है, जहां मात्र 20 लोग रहते हैं। 30 साल तक इस गांव में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। अब यहां एक बच्ची ने जन्म लिया है। यह गांव इटली में माउंट गिरिफाल्को की ढलानों पर बसा है। इसका नाम पगलियारा देई मारसी है।

यह इटली के अब्रूजो इलाके का एक छोटा सा गांव है, जो पहाड़ पर है। यहां सालों तक स्कूल की घंटी नहीं बजी। यह भी कह सकते हैं कि यहां सालों तक किसी बच्चे के रोने की आवाज नहीं आई।

बिल्लियों की संख्या सबसे अधिक

इस गांव में सबसे ज्यादा बिल्लियां रहती हैं, जो सुनसान सड़कों पर आजादी से घूमती हुई दिखाई देती हैं। कम जन्म दर के चलते इस गांव में इंसानों की आबादी धीरे-धीरे कम होती गई। अब ढेरों साल बाद एक बच्ची ने जन्म लिया है।

बच्ची का नाम 'लारा बुस्सी ट्राबुको' रखा गया है। उसके आने से गांव की आबादी बढ़कर करीब 20 लोग हो गई है। उसके जन्म से वहां रहने वाले लोग गदगद हो गए हैं। इस बच्ची से गांव के लोगों की उम्मीदें बढ़ गईं हैं।

लोग अब बच्ची को देखने आते हैं

लारा की मां सिंजिया ट्राबुको ने कहा कि अब लोग उनके पास बच्ची को देखने आते हैं। कई लोग ऐसे हैं, जिन्होंने पहले कभी पाग्लियारा देई मारसी के बारे में सुना भी नहीं था। खास बात यह है कि इस गांव में 30 सालों में अब तक किसी बच्चे ने क्यों जन्म नहीं लिया? इसकी भी बड़ी वजह है।

दरअसल, इटली में जन्म दर बहुत कम हो गई है। यहां 2024 में अब तक के सबसे कम बच्चे पैदा हुए हैं। युवा लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा, बच्चों की देखभाल महंगी है। कई लोग काम के लिए छोटे शहरों से दूर जा रहे हैं।

बंद हो रहे गांव में स्कूल

इटली के एब्रुजो क्षेत्र में जन्म दर बहुत तेजी से गिर रही है, खासकर पाग्लियारा देई मारसी में। गांव में बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है। बच्चों की कमी के कारण स्कूल भी बंद हो रहे हैं। कुछ कस्बे धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं।

इस गांव में बूढ़े निवासी कम हो रहे हैं, लेकिन उनकी जगह लेने के लिए युवा पीढ़ी नहीं है। अब लारा के जन्म से एक नई आस जगी है। वहां के लोगों को लग रहा है कि अब युवा वापस लौटेंगे।

सिंजिया और उनके पार्टनर पाओलो को सरकार से हर महीने बेबी बोनस और बच्चों के लिए मदद मिलती है, लेकिन यह सब कुछ हल नहीं करता।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Dec 2025 07:27 pm

Hindi News / World / ऐसा गांव, जहां रहते हैं मात्र 20 लोग, इस वजह से 30 सालों तक नहीं गूंजी थी किरकारी, बच्ची ने लिया जन्म तो…

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

800 पत्थर निगल गया ये रहस्यमयी पक्षी, फिर जो हुआ वो हैरान कर देगा

Chromeornis funkyi
विदेश

पाकिस्तान के अंदर ही ‘मुनीर सेना’ की हवा हो गई टाइट! 15 सैनिकों की दर्दनाक मौत, चौंका देगी वजह

Asim Munir Pak Army
विदेश

ट्रंप ने जैसे ही सामने रखा शांति प्लान, जेलेंस्की ने तुरंत बता दी शर्त, बोले- अब पुतिन से बातचीत तभी होगी जब…

Donald Trump Volodymir Zelensky Florida Meeting
विदेश

New Year: इन देशों में सबसे पहले दस्तक देता है नया साल, देखें टॉप-3 लिस्ट

New Year Celebrations
विदेश

कनाडाई अस्पताल की कमियों से भारतीय की मौत, परिवार का बड़ा खुलासा

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.