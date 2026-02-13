बांग्लादेश चुनाव पर खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का बड़ा बयान, कहा- BNP ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही

उधर, चुनाव में जीत का दावा करते हुए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। BNP ने अपने समर्थकों से जश्न नहीं मनाने की अपील की है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि समर्थक जीत का उत्सव मनाने के बजाय आज पूरे देश में शुक्रवार की नमाज में शामिल हों और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को याद करें। इतना ही नहीं, BNP नेतृत्व ने समर्थकों से शांति बनाए रखने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करने की अपील भी की है।