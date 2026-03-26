भारत-रूस समेत 5 देशों के जहाज को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत, जंग के बीच ईरान की बड़ी घोषणा

उधर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बताया कि उनकी सरकार ने युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत नहीं की है और न ही उनकी किसी बातचीत की योजना है। हालांकि उन्होंने माना कि यूएस ने दूसरे देशों के जरिए ईरान को संदेश भेजने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा कि यह न तो बातचीत थी और न ही कोई नेगोशिएशन।