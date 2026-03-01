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US Iran War Ceasefire: ईरान ने अमेरिका के युद्धविराम प्रस्ताव को ठुकराया, कहा- लक्ष्य पूरे होने तक नहीं रुकेगा संघर्ष

US Iran War Ceasefire: ईरान ने अमेरिका के 15-सूत्रीय युद्धविराम प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के शांति दावों के बीच ईरानी मीडिया ने इसे तर्कहीन बताते हुए कहा है कि रणनीतिक लक्ष्य पूरे होने तक संघर्ष जारी रहेगा।

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भारत

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Rahul Yadav

Mar 25, 2026

US Iran War Ceasefire

US Iran War Ceasefire

US Iran War Ceasefire: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका के युद्धविराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, देश ने स्पष्ट किया है कि जब तक उसके रणनीतिक लक्ष्य पूरे नहीं होते, तब तक वह संघर्ष रोकने के पक्ष में नहीं है। इस घटनाक्रम से क्षेत्र में तनाव बने रहने के संकेत हैं।

सीजफायर प्रस्ताव पर ईरान का सख्त रुख

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स (FARS) ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि अमेरिका की ओर से युद्धविराम लागू करने और अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू करने के प्रयास बढ़े हैं। हालांकि, ईरान ने इन कोशिशों को खारिज करते हुए कहा है कि समझौते का उल्लंघन करने वाले पक्ष के साथ इस तरह की प्रक्रिया में शामिल होना तर्कसंगत नहीं है।

रणनीतिक लक्ष्य पूरे होने तक जारी रहेगा संघर्ष

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान का कहना है कि वह अपने रणनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। सूत्र ने कहा कि केवल तब ही संघर्ष समाप्त करने की संभावना होगी, जब ये लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। फिलहाल युद्धविराम स्वीकार करने की स्थिति नहीं है।

ट्रंप की शांति योजना पर भी मतभेद

इससे पहले Associated Press की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने 15 बिंदुओं वाला शांति प्रस्ताव रखा है। हालांकि, इस पर दोनों देशों के बीच अलग-अलग दावे सामने आए हैं।

जहां ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है, वहीं ईरान ने किसी भी तरह की सीधी बातचीत से इनकार किया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ऐसी खबरें भ्रामक हैं और इनका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय बाजार को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है।

ईरान के इस रुख से संकेत मिलते हैं कि पश्चिम एशिया में हालात फिलहाल शांत होने की दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं। हालात पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नजर बनी हुई है।

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Updated on:

25 Mar 2026 07:31 pm

Published on:

25 Mar 2026 07:29 pm

Hindi News / World / US Iran War Ceasefire: ईरान ने अमेरिका के युद्धविराम प्रस्ताव को ठुकराया, कहा- लक्ष्य पूरे होने तक नहीं रुकेगा संघर्ष

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