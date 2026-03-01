US Iran War Ceasefire: ईरान ने अमेरिका के युद्धविराम प्रस्ताव को ठुकराया, कहा- लक्ष्य पूरे होने तक नहीं रुकेगा संघर्ष

US Iran War Ceasefire: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका के युद्धविराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, देश ने स्पष्ट किया है कि जब तक उसके रणनीतिक लक्ष्य पूरे नहीं होते, तब तक वह संघर्ष रोकने के पक्ष में नहीं है। इस घटनाक्रम से क्षेत्र में तनाव बने रहने के संकेत हैं।