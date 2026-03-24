Us Iran War Update: अमेरिका-ईरान युद्ध पर ट्रंप का बड़ा खुलासा, कहा- पेंटागन चीफ ने दी थी हमले की सलाह

ट्रंप ने टेनेसी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने ईरान को लंबे समय से ''आतंक फैलाने वाला देश'' बताते हुए दावा किया कि वह परमाणु हथियार हासिल करने के करीब पहुंच चुका है। ट्रंप के मुताबिक, इसी बैठक में रक्षा मंत्री हेगसेथ ने सबसे पहले सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया था।