ट्रंप के एक फैसले से ग्लोबल मार्केट में यू-टर्न: ईरान पर हमला टला, कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट

ट्रंप की घोषणा के बाद बाजारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 2 प्रतिशत तक उछाल देखा गया, जिससे पहले की गिरावट की भरपाई हो गई। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत 114 डॉलर प्रति बैरल से गिरकर 100 डॉलर के नीचे आ गई, जो बाजार के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। यूरोपीय बाजारों में भी शुरुआती गिरावट के बाद तेजी आई, जबकि क्रिप्टोकरेंसी बाजार में भी सकारात्मक रुख देखा गया है।