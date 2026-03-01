उकसावे के बाद एक और देश ने छेड़ दी इजराइल के खिलाफ खुली जंग, दाग दिए एक साथ 4 रॉकेट

Middle East Tensions: मिडिल ईस्ट में भीषण युद्ध जारी है। एक तरफ अमेरिका, ईरान पर लगातार बम बरसा रहा है तो वहीं ईरान बार-बार ‘होर्मुज स्ट्रेट’ बंद करने की धमकी दे रहा है। साथ ही साथ वह (ईरान) हमले का मुहतोड़ जवाब भी दे रहा है। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी मिलिट्री हमले को पांच दिनों के लिए टाल दिया है।