कैसे युद्ध रोकेंगे ट्रंप? इजराइल रोज बढ़ा रहा मुश्किलें, अब ईरान में मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री को कर दिया तबाह

दरअसल, इजराइल हर रोज ट्रंप के शांति प्रयासों पर पानी फेर दे रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने शनिवार को बताया कि उसने ईरान के यज्द में मिसाइलों और समुद्री सुरंगों को बनाने वाली मेन फैक्ट्री पर हमला किया है। इस हमले से तनाव और बढ़ने उम्मीद जताई गई है।