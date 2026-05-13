6 मौतें और 5 अरब डॉलर का नुकसान: बाल्टीमोर हादसे में फंसे भारतीय सुपरिटेंडेंट पर लगे ये गंभीर आरोप

जांच में सामने आया है कि हादसे से पहले जहाज में दो बार बिजली व्यवस्था ठप हुई थी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक पहली बार एक ढीले बिजली तार के टूटने की वजह से बिजली गई थी। हालांकि जहाज ने पहली बार खुद ही बिजली व्यवस्था बहाल कर ली थी। लेकिन दूसरी बार बिजली जाने की घटना ज्यादा गंभीर साबित हुई। जांच एजेंसियों का कहना है कि जहाज के जनरेटर में गलत प्रकार के ईंधन पंप का इस्तेमाल किया गया था। इससे जनरेटर तक पर्याप्त ईंधन नहीं पहुंच पाया और पूरी बिजली व्यवस्था बंद हो गई। पावर फेलियर और स्टीयरिंग खराब होने के कारण जहाज अनियंत्रित हुआ और पुल को टक्कर मार दी।