ईरान-अमेरिका की डील कराने वाला पाक अब क्या करेगा? कर्ज देने वाले IMF ने रखी नई शर्त, डेडलाइन भी फिक्स

सूत्रों के मुताबिक आईएमएफ सख्ती बरतने वाला है और पाकिस्तान को स्पष्ट संकेत दे रहा है कि पुरानी आदतें अब नहीं चलेंगी। पाकिस्तान पिछले कई सालों से आईएमएफ के पैसों पर निर्भर रहा है। हर बार नए कर्ज या राहत के लिए शर्तें बढ़ती जा रही हैं।