ईरान को पैसे देकर युद्ध में कर रहे थे सहयोग, ब्रिटेन ने 3 लोगों को सुनाई उम्र कैद की सजा

ब्रिटेन की सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को कोई नहीं तोड़ सकता। ऐसे लोग देश की सुरक्षा को कमजोर करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये फैसला दूसरों के लिए भी सबक है जो ईरान जैसे देशों के साथ छुपकर आर्थिक डील करते हैं।