12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान को पैसे देकर युद्ध में कर रहे थे सहयोग, ब्रिटेन ने 3 लोगों को सुनाई उम्र कैद की सजा

Iran War UK Action: ब्रिटेन ने तीन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उन्हें युद्ध के दौरान ईरान को आर्थिक सहायता देने के जुर्म में दोषी पाया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

May 12, 2026

Keir Starmer

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर (Photo - IANS)

ब्रिटेन ने तीन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उन्हें युद्ध के दौरान ईरान को आर्थिक सहायता देने के जुर्म में दोषी पाया गया है। ताजा कार्रवाई के बाद दुनिया भर में खलबली मच गई है।

ये खबर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है क्योंकि ईरान पर पहले से ही कई सैंक्शंस लगे हुए हैं। ब्रिटेन सरकार साफ तौर पर कह रही है कि ऐसे काम देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं।

अदालत के मुताबिक, इन तीनों ने ईरान के कुछ कार्यक्रमों या संगठनों को पैसे पहुंचाने में मदद की। ये पैसे शायद प्रतिबंधों को चकमा देने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे।

मामला कैसे सामने आया?

पुलिस की जांच में पता चला कि ये लोग लंबे समय से ऐसे नेटवर्क से जुड़े थे जो ईरान तक पैसा पहुंचाता था। बैंक ट्रांसफर, छिपे हुए रास्ते और कुछ कंपनियों का इस्तेमाल करके ये काम किया जा रहा था। जांच एजेंसियों ने लंबी मॉनिटरिंग के बाद इनके घरों पर छापे मारे और सबूत इकट्ठा किए।

अदालत में पेश सबूतों से साफ हुआ कि आरोपी जानबूझकर नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। एक आरोपी पर तो ये भी आरोप लगा कि उसने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स से जुड़े लोगों से संपर्क रखा था। ब्रिटेन में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत ये केस चला और जूरी ने सभी को दोषी पाया।

सरकार की प्रतिक्रिया

ब्रिटेन की सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को कोई नहीं तोड़ सकता। ऐसे लोग देश की सुरक्षा को कमजोर करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये फैसला दूसरों के लिए भी सबक है जो ईरान जैसे देशों के साथ छुपकर आर्थिक डील करते हैं।

ईरान-ब्रिटेन के बीच तनाव

ईरान और पश्चिमी देशों के बीच संबंध लंबे समय से खराब चल रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय तनाव और कई अन्य मुद्दों की वजह से ब्रिटेन समेत कई देश ईरान पर सख्ती बरत रहे हैं। इस मामले में भी यही बैकग्राउंड काम कर रहा है।

क्या कहते हैं कानून विशेषज्ञ?

कई वकीलों का मानना है कि ब्रिटेन अब राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में और सख्त हो गया है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत ऐसी सजाएं आसानी से दी जा रही हैं। आम लोग भी इस खबर पर हैरान हैं क्योंकि उम्रकैद जैसी सजा आमतौर पर बहुत गंभीर अपराधों में ही सुनाई जाती है।

ये भी पढ़ें

Iran Nuclear Threat: अमेरिका व इजरायल ने दुबारा हमला किया तो 90% परमाणु बम से जवाब देगा ईरान
राष्ट्रीय
US-IRAN WAR

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

12 May 2026 06:55 pm

Published on:

12 May 2026 06:47 pm

Hindi News / World / ईरान को पैसे देकर युद्ध में कर रहे थे सहयोग, ब्रिटेन ने 3 लोगों को सुनाई उम्र कैद की सजा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

चीन के लिए सालों तक जासूसी करती रही अमेरिका की मेयर, डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारियों को कैसे लगी भनक? जानें सब कुछ

China Agent In America
विदेश

ट्रंप का सबसे बड़ा गेम! बर्बादी के कगार पर पहुंचे क्यूबा ने अमेरिका के आगे टेके घुटने?

विदेश

500 KM तक बढ़ा हॉर्मुज का दायरा, 2 और इलाकों पर निगरानी करेगा ईरान, कहा- ‘खून दे देंगे, पर जमीन नहीं’

strait of hormuz
विदेश

ऐतिहासिक फैसला: 3 साल पहले 300 लोगों को पकड़ा था, उन्हें सजा देने के लिए इजराइल ने बना दिया खतरनाक कानून

Benjamin Netanyahu
विदेश

पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला, अफगान सीमा से सटे बाजार में धमाका, 9 की मौत, 35 घायल

Pakistan Bomb Blast
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.