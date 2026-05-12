क्या वेनेजुएला-ईरान पर एक्शन के बाद डर गया क्यूबा ? अमेरिका से लगाई मदद की गुहार, ट्रंप का बड़ा खुलासा

विशेषज्ञों का मानना है कि क्यूबा की इस लाचारी के पीछे वेनेजुएला और ईरान पर अमेरिका का बढ़ता दबाव है। क्यूबा अपनी ऊर्जा जरूरतों और आर्थिक मदद के लिए लंबे समय से वेनेजुएला के तेल और ईरान के समर्थन पर निर्भर रहा है। हाल के महीनों में ट्रंप प्रशासन ने ईरान की घेराबंदी तेज की है और वेनेजुएला के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। जब इन दोनों देशों की अपनी अर्थव्यवस्थाएं संकट में आईं, तो क्यूबा को मिलने वाली 'लाइफलाइन' कट गई। ईंधन की कमी, बिजली संकट और खाद्य सामग्री की किल्लत ने क्यूबा की सरकार को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया है।