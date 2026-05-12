12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ऐतिहासिक फैसला: 3 साल पहले 300 लोगों को पकड़ा था, उन्हें सजा देने के लिए इजराइल ने बना दिया खतरनाक कानून

Israel special military tribunal: इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले के आरोपियों के लिए खास सैन्य अदालत बना दी। 93-0 से कानून पास हुआ है, इसमें नरसंहार पर मौत की सजा का प्रावधान है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

May 12, 2026

Benjamin Netanyahu

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। (इमेज सोर्स: ANI)

इजराइल की संसद ने सोमवार को एक ऐसा कानून पास कर दिया, जिससे 7 अक्टूबर 2023 के भयानक हमले के आरोपियों को अब जल्द ही खतरनाक सजा मिल सकेगी।

इस कानून के तहत खास सैन्य अदालत बनाई जाएगी, जहां लगभग 300 पकड़े गए फिलिस्तीनियों पर मुकदमा चलेगा। ये सभी लोग एक साथ 7 अक्टूबर के हमले के बाद पकड़े गए थे।

दुश्मनों को अब मौत की सजा मिल सकती है

नया कानून इजराइल की सैन्य न्याय व्यवस्था में एक विशेष अदालत गठन करने की इजाजत देता है। इसमें 7 अक्टूबर के हमले में शामिल हमास और दूसरे गुटों के आतंकियों पर मुकदमा चलेगा।

आरोपों में नरसंहार (जेनोसाइड), इजराइल की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाना, युद्ध छेड़ना और आतंकवाद शामिल हैं। नरसंहार का दोषी पाए जाने वाले को मौत की सजा तक हो सकती है। इस कानून को धार्मिक जियोनिज्म के सिम्चा रोथमैन और विपक्ष की यूलिया मालिनोवस्की ने मिलकर पेश किया।

93-0 से पास हुआ बिल

संसद में बिल 93 वोटों से पास हुआ, किसी ने विरोध नहीं किया। यह इजराइल की राजनीति में चुनाव से ठीक पहले देखने को मिली बड़ी एकता है। न्याय मंत्री यारिव लेविन ने इसे 'वर्तमान संसद का सबसे महत्वपूर्ण पल' बताया।

उन्होंने कहा कि असहमति के बावजूद देश इस वक्त सही काम कर रहा है। रोथमैन ने इसे 'ऐतिहासिक कदम' करार दिया और कहा कि यह कानून राज्य के इतिहास के सबसे बड़े नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाएगा।

7 अक्टूबर को क्या हुआ था?

7 अक्टूबर 2023 को हमास और फिलिस्तीन से जुड़े 5000-6000 आतंकियों ने जमीन, समुद्र और हवा के रास्ते इजराइल पर हमला बोला। करीब 1200 लोग मारे गए, 251 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले जाया गया।

हमलावरों पर यातना, बलात्कार और अन्य जघन्य अपराधों के आरोप हैं। अब तक पकड़े गए लगभग 300 आतंकियों को इस नई अदालत में ट्रायल होगा। कानून में साफ लिखा है कि इन आतंकियों को किसी भी भविष्य के कैदी आदान-प्रदान समझौते में रिहा नहीं किया जाएगा।

अदालत कैसे काम करेगी?

यह अदालत सार्वजनिक होगी। पूरी कार्यवाही ऑनलाइन वेबसाइट पर लाइव प्रसारित की जाएगी। 15 जजों की बेंच होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट लेवल के जज और विदेश मंत्री की सलाह से चुने गए अंतरराष्ट्रीय जुरिस्ट भी शामिल हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें

मौत की अफवाहों के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने जारी किया वीडियो, कहा- “बीबी अभी जिंदा है…”
राष्ट्रीय
Benjamin Netanyahu

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

इजरायल-हमास युद्ध

Published on:

12 May 2026 04:19 pm

Hindi News / World / ऐतिहासिक फैसला: 3 साल पहले 300 लोगों को पकड़ा था, उन्हें सजा देने के लिए इजराइल ने बना दिया खतरनाक कानून

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

500 KM तक बढ़ा हॉर्मुज का दायरा, 2 और इलाकों पर निगरानी करेगा ईरान, कहा- ‘खून दे देंगे, पर जमीन नहीं’

strait of hormuz
विदेश

पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला, अफगान सीमा से सटे बाजार में धमाका, 9 की मौत, 35 घायल

Pakistan Bomb Blast
विदेश

हमला हुआ तो एटम बम बना लेगा ईरान? 90% यूरेनियम संवर्धन की धमकी से दुनिया में दहशत

US-IRAN WAR
राष्ट्रीय

पाकिस्तान में बड़ा धमाका: लक्की मरवत के बाजार में फटी IED, 9 लोगों की मौत, 30 घायल

BLAST IN PAKISTAN
विदेश

सीज़फायर के बावजूद इज़रायल ने हिज़बुल्लाह के 1,100 से ज़्यादा ठिकानों पर किया हमला, 350 से अधिक आतंकियों को किया ढेर

Israel bombs Lebanon
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.