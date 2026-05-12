ऐतिहासिक फैसला: 3 साल पहले 300 लोगों को पकड़ा था, उन्हें सजा देने के लिए इजराइल ने बना दिया खतरनाक कानून

आरोपों में नरसंहार (जेनोसाइड), इजराइल की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाना, युद्ध छेड़ना और आतंकवाद शामिल हैं। नरसंहार का दोषी पाए जाने वाले को मौत की सजा तक हो सकती है। इस कानून को धार्मिक जियोनिज्म के सिम्चा रोथमैन और विपक्ष की यूलिया मालिनोवस्की ने मिलकर पेश किया।