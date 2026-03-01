मौत की अफवाहों के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने जारी किया वीडियो, कहा- “बीबी अभी जिंदा है…”

Benjamin Netanyahu: सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर अजीब-सी अफवाहें फैल रही थीं। कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि नेतन्याहू की मौत हो चुकी है और हाल में दिखाई दिया उनका एक वीडियो एआई से बनाया गया है। लेकिन अब खुद नेतन्याहू ने सामने आकर इन अफवाहों का मजाक उड़ाया है। दरअसल, नेतन्याहू ने एक छोटा-सा वीडियो जारी किया है, जिसमें वे बेहद हल्के और मजाकिया अंदाज में नजर आ रहे हैं। वीडियो में वे एक कैफे में कॉफी ऑर्डर करते दिखाई देते हैं। कैमरे की तरफ मुस्कुराते हुए वे कहते हैं, “मैं मर गया हूं… कॉफी के लिए।” यह हिब्रू भाषा का एक मुहावरा है, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज से बहुत ज्यादा प्यार होना। इस वीडियो के जरिए उन्होंने उन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया, जिनमें उनकी मौत का दावा किया जा रहा था।