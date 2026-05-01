भारत में लगातार बढ़ रही वोटिंग, बंगाल में 92% से ज्यादा मतदान, जानिए किस राज्य में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई

पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए चुनावों में कुल मतदान 92.67% तक पहुंच गया। यह अब तक का राज्य का सबसे बड़ा मतदान है। दो चरणों में हुए मतदान में लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और लंबी कतारों में खड़े होकर वोट डाले। हालांकि यह आंकड़ा बड़ा है, लेकिन देश का सबसे बड़ा मतदान रिकॉर्ड अभी भी त्रिपुरा के नाम है। वहां साल 2013 के विधानसभा चुनाव में 93.61% मतदान दर्ज किया गया था, जो आज तक एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना हुआ है।