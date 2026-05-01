भारत में लगातार बढ़ रही वोटिंग, बंगाल में 92% से ज्यादा मतदान, जानिए किस राज्य में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई

पश्चिम बंगाल में 92.67% मतदान दर्ज हुआ (AI Photo)
West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल ने इस बार इतिहास जरूर रचा, लेकिन देश का सबसे बड़ा मतदान रिकॉर्ड अभी भी त्रिपुरा के नाम है। हालांकि बढ़ता हुआ यह ट्रेंड दिखाता है कि आने वाले समय में यह रिकॉर्ड भी टूट सकता है। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग हुई, लेकिन इसके बावजूद देश का सबसे बड़ा मतदान रिकॉर्ड अभी भी एक दूसरे राज्य के नाम दर्ज है। यह तस्वीर दिखाती है कि भारतीय लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।
पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए चुनावों में कुल मतदान 92.67% तक पहुंच गया। यह अब तक का राज्य का सबसे बड़ा मतदान है। दो चरणों में हुए मतदान में लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और लंबी कतारों में खड़े होकर वोट डाले। हालांकि यह आंकड़ा बड़ा है, लेकिन देश का सबसे बड़ा मतदान रिकॉर्ड अभी भी त्रिपुरा के नाम है। वहां साल 2013 के विधानसभा चुनाव में 93.61% मतदान दर्ज किया गया था, जो आज तक एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना हुआ है।
बंगाल में मतदान दो चरणों में हुआ। पहले चरण में 91.78% मतदान दर्ज किया गया, जबकि दूसरे चरण में 91.71% लोगों ने वोट डाला। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार यह पिछले चुनावों की तुलना में बड़ा उछाल है। इससे पहले राज्य में सबसे ज्यादा मतदान 84.72% था, जो काफी पीछे छूट गया है।
सिर्फ बंगाल ही नहीं, इस बार कई राज्यों में भी रिकॉर्ड वोटिंग देखने को मिली। असम में 85.38% मतदान हुआ, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। वहीं पुडुचेरी में 89.83% लोगों ने वोट डाला। तमिल नाडु में भी मतदान 84.69% तक पहुंच गया, जो 2011 के बाद सबसे ज्यादा है। यहां सभी 234 सीटों पर मतदान हुआ।
इस बार सबसे खास बात महिलाओं की बढ़ती भागीदारी रही। बंगाल में पहले चरण में 92.69% महिलाओं ने वोट डाला, जबकि पुरुषों का आंकड़ा 90.92% रहा। कुल मिलाकर महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा रही। यह ट्रेंड अब कई राज्यों में देखा जा रहा है, जहां महिलाएं मतदान में आगे निकल रही हैं।
अब लोग पहले से ज्यादा जागरूक हो गए हैं। चुनाव आयोग की कोशिशें, जागरूकता अभियान और डिजिटल सुविधा ने मतदान को आसान बनाया है। इसके अलावा महिलाएं अब राजनीति में ज्यादा सक्रिय हो रही हैं, जिससे मतदान प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बंगाल का यह मतदान यह दिखाता है कि लोग अब चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं। 92% से ज्यादा मतदान यह संकेत देता है कि जनता अपनी आवाज को मजबूत तरीके से दर्ज करा रही है।
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