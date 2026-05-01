रंगा रेड्डी में रूह कंपा देने वाला हादसा! काल बन कर आई बेकाबू लॉरी, पलक झपकते ही खत्म हो गईं 6 जिंदगियां

तेलंगाना दुर्घटना । ( प्रतीकात्मक फोटो: ANI)
Collision: तेलंगाना राज्य से एक बेहद ही दुखद और विचलित कर देने वाली खबर सामने आई है। शुक्रवार को रंगा रेड्डी जिले में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई, जिसने पूरे इलाके में मातम पसार दिया है। यहाँ एक तेज रफ्तार कार और एक भारी-भरकम लॉरी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस भयावह हादसे में कार सवार छह लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और तत्काल प्रभाव से बचाव दल को मौके पर रवाना किया गया।
यह भीषण सड़क दुर्घटना रंगा रेड्डी जिले के शमशाबाद पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत आने वाले पेद्दागोलकोंडा इलाके में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वह बुरी तरह पिचक गई। धमाके जैसी आवाज सुनकर आस-पास के लोग तुरंत मौके की ओर दौड़े और पुलिस को इस हृदयविदारक घटना की जानकारी दी।
सूचना मिलते ही शमशाबाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से भारी मशक्कत के बाद दुर्घटनाग्रस्त कार के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। हालांकि, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चिकित्सा अधिकारियों ने जांच के बाद छह लोगों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने सभी मृतकों के शवों को कब्जे में लिया और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए उन्हें पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल भेज दिया।
शमशाबाद पुलिस ने इस भीषण सड़क हादसे को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और गहराई से जांच की जा रही है। शुरुआती तौर पर पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह हादसा किस वजह से हुआ। क्या यह ओवर स्पीडिंग का मामला है, ड्राइवर को झपकी आ गई थी, या फिर किसी तकनीकी खराबी के चलते वाहनों का संतुलन बिगड़ा, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है ताकि हादसे की सटीक जानकारी मिल सके।
मृतकों की पहचान करने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मृतकों के परिवारों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। एक झटके में छह जिंदगियों के खत्म होने से परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस घटना ने एक बार फिर हाईवे पर भारी वाहनों और छोटी गाड़ियों के बीच होने वाले जानलेवा हादसों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
इस दर्दनाक हादसे के बाद स्थानीय लोगों में गहरा शोक और आक्रोश है। लोगों का कहना है कि हाईवे पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार अक्सर ऐसे हादसों का कारण बनती है। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रशासन और स्थानीय नेताओं ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं।
शमशाबाद पुलिस फिलहाल लॉरी ड्राइवर की तलाश कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों और समय की आधिकारिक पुष्टि होगी। इसके साथ ही फोरेंसिक टीम भी मौके से टायर के निशान और अन्य सुराग जुटा रही है। पुलिस मृतकों की शिनाख्त कर उनके परिजनों को शव सौंपने की तैयारी कर रही है।
यह हादसा हाईवे और रिंग रोड पर यातायात सुरक्षा के मुद्दे को उजागर करता है। अक्सर भारी वाहन तय सीमा से अधिक गति में चलते हैं या रात के समय ड्राइवर नींद पूरी न होने के बावजूद ड्राइविंग करते हैं। इस घटना ने प्रशासन को एक बार फिर चेतावनी दी है कि भारी वाहनों की स्पीड लिमिट और लेन ड्राइविंग के नियमों को और अधिक सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। ( इनपुट: ANI)
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