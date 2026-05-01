रंगा रेड्डी में रूह कंपा देने वाला हादसा! काल बन कर आई बेकाबू लॉरी, पलक झपकते ही खत्म हो गईं 6 जिंदगियां

शमशाबाद पुलिस ने इस भीषण सड़क हादसे को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और गहराई से जांच की जा रही है। शुरुआती तौर पर पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह हादसा किस वजह से हुआ। क्या यह ओवर स्पीडिंग का मामला है, ड्राइवर को झपकी आ गई थी, या फिर किसी तकनीकी खराबी के चलते वाहनों का संतुलन बिगड़ा, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है ताकि हादसे की सटीक जानकारी मिल सके।