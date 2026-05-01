कर्नाटक में CM पद की रेस! डीके शिवकुमार बोले- आलाकमान जो तय करेगा, वही मुझे मंजूर है

उन्होंने आगे कहा कि मैं हमेशा हमारी सामूहिक निर्णय प्रक्रिया पर जोर देता हूं, लेकिन आप अक्सर इसे इस तरह पेश करते हैं जैसे सोनिया गांधी या राहुल गांधी इसमें शामिल ही न हों। ऐसा नहीं है। हाई कमांड के भीतर हम व्यापक चर्चाएं करते हैं और अन्य वरिष्ठ नेताओं से सलाह लेते हैं, कोई भी कदम उठाने से पहले संभावित परिणामों का सावधानीपूर्वक आकलन करते हैं। एक बार तारीख तय हो जाने पर, हम मिलकर अंतिम निर्णय लेंगे। अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है, इसलिए किसी भी बदलाव के बारे में अटकलें लगाना जल्दबाजी होगी।