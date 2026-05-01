Karnataka CM Row: कर्नाटक में बदलेगा सीएम! मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया कौन लेगा फैसला

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने आगे कहा कि हर दिन बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन स्पष्ट कर दूं कि फैसला तीनों मिलकर करेंगे। मैं AICC अध्यक्ष के तौर पर, सोनिया गांधी CPP चेयरपर्सन के रूप में और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में।

उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस में फैसले एक तय प्रक्रिया के तहत होते हैं, जिसमें वरिष्ठ नेताओं से व्यापक चर्चा और सलाह-मशविरा शामिल होता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बिना तारीख तय हुए किसी भी तरह का कयास लगाना जल्दबाजी होगी।