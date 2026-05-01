‘मैंने पहले ही कहा था’, सिलेंडर के दाम बढ़ने पर राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा- अब पेट्रोल की बारी

राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत एक ही दिन में 993 रुपये तक बढ़ गई है। राहुल ने इसे अब तक की सबसे बड़ी एकदिवसीय बढ़ोतरी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि फरवरी से अब तक कुल 1380 रुपये की वृद्धि हुई है, जो लगभग 81 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। राहुल गांधी ने लिखा कि मैंने पहले ही कहा था कि चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी। आज कमर्शियल गैस सिलेंडर 993 रुपये महंगा हो गया है। यह एक दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है।