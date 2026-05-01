INDIA गठबंधन पर क्यों भड़क गए फारूक अब्दुल्ला, अलायन्स के नेताओं से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री



INDIA Alliance पर तंज कसते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गठबंधन फिलहाल अपने उद्देश्य के मुताबिक काम नहीं कर पा रहा है। उनका मानना है कि सिर्फ चुनावी समझौते करना काफी नहीं है। देश से जुड़े बड़े मुद्दों पर भी एकजुट होकर काम करना जरूरी है, जो अभी कहीं न कहीं कमजोर पड़ता दिख रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक बड़ी पार्टी होने के नाते उससे ज्यादा सक्रिय भूमिका की उम्मीद थी। लेकिन वह अपेक्षा पूरी नहीं हुई। यह बात उन्होंने दुख के साथ कही, जिससे उनकी निराशा साफ झलकती है। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि उनका रुख भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का बिल्कुल नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस INDIA गठबंधन का हिस्सा है और आगे भी रहेगा। उन्हें उम्मीद है कि चुनावों के बाद गठबंधन फिर से मजबूती से खड़ा होगा।