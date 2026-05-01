राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, इस मामले में खारिज हुई याचिका, ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार

मामला 15 जनवरी 2025 का है, जब राहुल गांधी ने कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन के दौरान एक बयान दिया था। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और संस्थानों पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई आरएसएस, बीजेपी और खुद इंडियन स्टेट से है। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा और आरएसएस ने देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है, इसलिए कांग्रेस को अब किसी राजनीतिक संगठन से नहीं बल्कि खुद राज्य (State) से लड़ना पड़ रहा है।