जेई साहब हुए सस्पेंड तो 30 फीट ऊंचे टॉवर पर चढ़ गए, बोले- पहले बहाल करो तब नीचे उतरुंगा

प्रयागराज: निलंबन की कार्रवाई से आक्रोशित एक जूनियर इंजीनियर (जेई) ने गुरुवार को जार्जटाउन क्षेत्र में 30 फीट ऊंचे बिजली टॉवर पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। घटना प्रयागराज के जार्जटाउन में हुई, जहां झूंसी में एक दिन पहले लाइनमैन की मौत के मामले में निलंबित जेई अभय कुमार यादव टावर पर चढ़ गए। खबर लिखे जाने तक पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी उन्हें नीचे उतारने के प्रयास में जुटे हुए थे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।