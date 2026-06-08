UP News: खाली सिलेंडर काटकर बना दिया चूल्हा; अखिलेश ने कसा तंज, कहा- आपदा में आविष्कार, सुर्खियों में छाया मामला

अखिलेश यादव द्वारा वीडियो शेयर किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कई यूजर्स ने बढ़ती महंगाई और घरेलू गैस की कीमतों को लेकर चिंता जताते हुए परिवार की मजबूरी पर सहानुभूति व्यक्त की। वहीं, कुछ लोगों ने इसे गैस आपूर्ति और घरेलू बजट से जुड़ी समस्याओं का उदाहरण बताया। दूसरी ओर, कुछ यूजर्स ने इस पूरे मामले को राजनीतिक नजरिए से देखते हुए सरकार और विपक्ष दोनों पर सवाल उठाए। वीडियो के वायरल होने के बाद महंगाई और रसोई गैस की कीमतों का मुद्दा एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा के केंद्र में आ गया है।