अमेरिका में टूटा आंध्र के युवक का सपना: नौकरी न मिलने से 26 वर्षीय चंदू ने की आत्महत्या

हजारों भारतीय छात्र विदेश जाकर बेहतर भविष्य बनाने का सपना देखते हैं, वैसे ही चंदू भी परिवार की उम्मीदों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा था। लेकिन डिग्री पूरी करने के बाद नौकरी न मिलने से वह लगातार तनाव में रहा। वह परिवार पर आर्थिक रूप से बोझ बनने और अपने पिता की मुश्किलों को लेकर भावनात्मक रूप से टूट चुका था। उसके पिता एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं और पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। चंदू की मौत के बाद परिवार अब दोहरी मार झेल रहा है-बेटे की मौत और उसकी पढ़ाई का भारी कर्ज।