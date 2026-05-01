उत्तम नगर में ‘हत्या’ के आरोपी के घर चला बुलडोजर, ट्रिब्यूनल से राहत न मिलने पर MCD ने ढहाया अवैध निर्माण

इस इलाके में कई आवासीय इकाइयों को आपस में जोड़कर बड़ी इमारतें बना ली गई थीं। एक मामले में तीन घरों को मिलाकर एक ढांचा बनाया गया, जबकि दूसरे मामले में दो इकाइयों को जोड़ा गया था। इस मामले में आरोपी के परिवार ने पहले 13 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। अदालत ने उन्हें 15 दिनों की अंतरिम राहत दी थी। कोर्ट ने परिवार को एमसीडी ट्रिब्यूनल में अपील करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ताओं ने 28 अप्रैल को ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। 29 अप्रैल को सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने ठोस आधार की कमी की बात कही। इसके बाद स्टे ऑर्डर हटा लिया गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 जून, 2026 को होगी।